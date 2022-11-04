Запас ходу 300 км та ціна $8 500: General Motors розпочали випуск недорогого електрокара (фото)

Мініатюрний Wuling Air запропонований у стандартній двомісній та подовженій чотиримісній версіях. Електрокар оснащений 53-сильним двигуном і розвиває 100 км/год.

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Стартувало виробництво нового Wuling Air. Компактний міський електрокар від General Motors коштуватиме від 8 500 до 10 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт американського концерну.

Air поповнить лінійку недорогих електрокарів Wuling, проте, на відміну від них, стане "глобальною" моделлю. Електрокар випускають на заводах у Китаї та Індонезії та планують активно експортувати по всьому світу.

[ + – ] Модель планують активно експортувати Фото: General Motors

Новий Wuling Air — мініатюрна міська модель з оригінальним дизайном. Спереду та ззаду проходять тоненькі діодні смуги — доповнення до фар та ліхтарів.

На вибір запропонують двомісну та чотиримісну версії. Стандартний варіант досягає 2599 мм у довжину з колісною базою 1635 мм і важить 760 кг.

[ + – ] У салоні встановлений широкий дисплей Фото: CarNewsChina

Чотиримісний електрокар більший: його довжина дорівнює 2974 мм, а відстань між осями — 2010 мм. Маса складає 860 кг. Ширина (1505 мм) та висота (1631 мм) однакові в обох модифікаціях.

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У салоні на передній панелі встановлений широкий дисплей віртуальної панелі приладів та мультимедіа. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистему.

[ + – ] Електрокар запропонують у стандартній та подовженій версіях Фото: General Motors

Електромобіль Wuling оснащений 53-сильним мотором та літій-залізо-фосфатною батареєю. Максимальна швидкість становить 100 км/год, а заявлений запас ходу — 300 км.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors також готують вантажний електрокар Wuling. Він коштуватиме 4000 доларів.

Також ми писали, що стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti вартістю від $10 000.