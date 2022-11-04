Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Запас ходу 300 км та ціна $8 500: General Motors розпочали випуск недорогого електрокара (фото)

Wuling Air 2023, Wuling Air, новий Wuling Air, електромобіль Wuling, новий Wuling, електрокар Wuling
Фото: General Motors | Wuling Air відрізняється нестандартним дизайном

Мініатюрний Wuling Air запропонований у стандартній двомісній та подовженій чотиримісній версіях. Електрокар оснащений 53-сильним двигуном і розвиває 100 км/год.

Related video

Стартувало виробництво нового Wuling Air. Компактний міський електрокар від General Motors коштуватиме від 8 500 до 10 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт американського концерну.

Air поповнить лінійку недорогих електрокарів Wuling, проте, на відміну від них, стане "глобальною" моделлю. Електрокар випускають на заводах у Китаї та Індонезії та планують активно експортувати по всьому світу.

Wuling Air 2023, Wuling Air, новий Wuling Air, електромобіль Wuling, новий Wuling, електрокар Wuling Fullscreen
Модель планують активно експортувати
Фото: General Motors

Новий Wuling Air — мініатюрна міська модель з оригінальним дизайном. Спереду та ззаду проходять тоненькі діодні смуги — доповнення до фар та ліхтарів.

На вибір запропонують двомісну та чотиримісну версії. Стандартний варіант досягає 2599 мм у довжину з колісною базою 1635 мм і важить 760 кг.

Wuling Air 2023, Wuling Air, новий Wuling Air, електромобіль Wuling, новий Wuling, електрокар Wuling Fullscreen
У салоні встановлений широкий дисплей
Фото: CarNewsChina

Чотиримісний електрокар більший: його довжина дорівнює 2974 мм, а відстань між осями — 2010 мм. Маса складає 860 кг. Ширина (1505 мм) та висота (1631 мм) однакові в обох модифікаціях.

Важливо
Яскравий дизайн і гібридний привід: Mitsubishi показали найменший кросовер (фото)
Яскравий дизайн і гібридний привід: Mitsubishi показали найменший кросовер (фото)

У салоні на передній панелі встановлений широкий дисплей віртуальної панелі приладів та мультимедіа. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистему.

Wuling Air 2023, Wuling Air, новий Wuling Air, електромобіль Wuling, новий Wuling, електрокар Wuling Fullscreen
Електрокар запропонують у стандартній та подовженій версіях
Фото: General Motors

Електромобіль Wuling оснащений 53-сильним мотором та літій-залізо-фосфатною батареєю. Максимальна швидкість становить 100 км/год, а заявлений запас ходу — 300 км.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors також готують вантажний електрокар Wuling. Він коштуватиме 4000 доларів.

Також ми писали, що стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti вартістю від $10 000.