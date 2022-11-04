Запас хода 300 км и цена $8500: General Motors начали выпуск недорогого электрокара (фото)

Миниатюрный Wuling Air предложен в стандартной двухместной и удлиненной четырехместной версиях. Электрокар оснащен 53-сильным мотором и развивает 100 км/ч.

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Стартовало производство нового Wuling Air. Компактный городской электрокар от General Motors будет стоить от 8500 до 10 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт американского концерна.

Air пополнит линейку недорогих электрокаров Wuling, однако, в отличие от них, станет "глобальной" моделью. Электрокар выпускают на заводах в Китае и Индонезии и планируют активно экспортировать по всему миру.

[ + – ] Модель планируют активно экспортировать Фото: General Motors

Новый Wuling Air – миниатюрная городская модель с весьма оригинальным дизайном. Спереди и сзади проходят тоненькие диодные полосы – дополнение к фарам и фонарям.

На выбор предложат двухместную и четырехместную версии. Стандартный вариант достигает 2599 мм в длину при колесной базе в 1635 мм и весит 760 кг.

[ + – ] В салоне установлен широкий дисплей Фото: CarNewsChina

Четырехместный электрокар крупнее: его длина равна 2974 мм, а расстояние между осями – 2010 мм. Масса составляет 860 кг. Ширина (1505 мм) и высота (1631 мм) одинаковые в обеих модификациях.

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В салоне на передней панели установлен широкий дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа. Оснащение включает кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистему.

[ + – ] Электрокар предложат в стандартной и удлиненной версиях Фото: General Motors

Электромобиль Wuling оснащен 53-сильным мотором и литий-железо-фосфатной батареей. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а заявленный запас хода – 300 км.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors также готовят грузовой электрокар Wuling. Он будет стоить 4000 долларов.

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