Броский дизайн и гибридный привод: Mitsubishi показали самый маленький кроссовер (фото)

Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину и отличается выразительной внешностью. Кроссовер предложат с гибридной установкой и полным приводом.

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Опубликованы первые фото Mitsubishi Delica Mini. Миниатюрный городской кроссовер презентуют в январе 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Новый Mitsubishi Delica Mini (не путать с большим минивэном Delica D:5) относится к классу кей-каров – субкомпактных городских авто длиной менее 3,5 м. Он построен на базе модели Mitsubishi eK X.

[ + – ] Кроссовер предложат в полноприводной версии Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Размеры Mitsubishi Delica Mini:

Длина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Высота – 1660 мм

Колесная база – 2495 мм

Кроссовер Mitsubishi отличается оригинальным дизайном с высоким капотом и агрессивным оформлением передней части. У него короткие свесы кузова и рельефные боковины, а нижняя часть кузова прикрыта защитными пластиковыми накладками.

[ + – ] Автомобиль получит гибридную установку Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini не показали, но известно, что по примеру собрата eK X он получит виртуальную панель приборов и 9,0-дюймовый тачскрин. Автомобиль четырехместный, а объем его багажника составляет 107 л.

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Также заявлено, что новый Mitsubishi Delica Mini оснастят гибридной установкой, состоящей из 658-кубового бензинового турбодвигателя и электромотора. Кроссовер получит бесступенчатый вариатор и полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что Mitsubishi вернули в производство свой самый дешевый электромобиль — модель не выпускали год.