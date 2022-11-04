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Авто

Броский дизайн и гибридный привод: Mitsubishi показали самый маленький кроссовер (фото)

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica, кроссовер Mitsubishi
Фото: пресс-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Delica Mini — 3,4-метровый городской кроссовер

Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину и отличается выразительной внешностью. Кроссовер предложат с гибридной установкой и полным приводом.

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Опубликованы первые фото Mitsubishi Delica Mini. Миниатюрный городской кроссовер презентуют в январе 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Новый Mitsubishi Delica Mini (не путать с большим минивэном Delica D:5) относится к классу кей-каров – субкомпактных городских авто длиной менее 3,5 м. Он построен на базе модели Mitsubishi eK X.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер предложат в полноприводной версии
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Размеры Mitsubishi Delica Mini:

  • Длина – 3395 мм
  • Ширина – 1475 мм
  • Высота – 1660 мм
  • Колесная база – 2495 мм

Кроссовер Mitsubishi отличается оригинальным дизайном с высоким капотом и агрессивным оформлением передней части. У него короткие свесы кузова и рельефные боковины, а нижняя часть кузова прикрыта защитными пластиковыми накладками.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Автомобиль получит гибридную установку
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini не показали, но известно, что по примеру собрата eK X он получит виртуальную панель приборов и 9,0-дюймовый тачскрин. Автомобиль четырехместный, а объем его багажника составляет 107 л.

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Также заявлено, что новый Mitsubishi Delica Mini оснастят гибридной установкой, состоящей из 658-кубового бензинового турбодвигателя и электромотора. Кроссовер получит бесступенчатый вариатор и полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что Mitsubishi вернули в производство свой самый дешевый электромобиль — модель не выпускали год.