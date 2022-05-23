Компактные размеры и необычный дизайн: Mitsubishi показали электрокар за $14 000 (фото)
Mitsubishi eK X — самый маленький электромобиль в линейке японской марки. Хэтчбек способен проехать до 180 км без подзарядки.
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Миниатюрный Mitsubishi eK X получил электрическую версию EV. На родине в Японии автомобиль поступает в продажу уже с лета по цене от 1,85 миллиона иен ($14 000). Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.
Новый Mitsubishi eK X EV является собратом Nissan Sakura – построен на той же платформе. Обе модели относятся к сегменту кей-каров – ультракомпактных городских автомобилей длиной до 3,4 м. Такие модели очень популярны в Японии.
Размеры Mitsubishi eK X EV:
- Длина – 3395 мм
- Ширина – 1475 мм
- Высота – 1660 мм
- Колесная база – 2495 мм
Электромобиль выглядит, как уменьшенный в размерах кроссовер Mitsubishi Outlander 2022. У него рельефные боковины, широкая решетка радиатора и тоненькие диодные фары.
В салоне Mitsubishi eK X EV показания приборов выведены на небольшой экран, а часть кнопок – сенсорные. Автомобиль рассчитан на четырех человек и обладает скромным 107-литровым багажником. Стандартной является навигация с 9-дюймовым дисплеем, а среди опций есть парковочный автопилот.Важно
Характеристики электромобиля Mitsubishi eK X EV
Электрокар Mitsubishi оснащен 63-сильным мотором и батареей емкостью 20 кВт∙ч. Автомобиль весом 1070 кг развивает 130 км/ч и обладает запасом хода в 180 км. Подзарядить электромобиль в домашних условиях можно за 8 часов, а от быстрой станции на 80% — за 40 минут. Оснащение включает внедорожную антипробуксовочную систему Grip Control.
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