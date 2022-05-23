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Toyota Corolla 2022 получила экономичную грузовую версию (фото)

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Новая Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, универсал Toyota Corolla
Фото: Toyota | Toyota Corolla Commercial с виду не отличается от стандартного универсала

Toyota Corolla Commercial — коммерческая версия популярной массовой модели. Автомобиль предлагают исключительно в гибридном исполнении.

Линейку Toyota Corolla 2022 пополнила новая версия Commercial. Самый популярный автомобиль в мире теперь доступен и в грузовом исполнении. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Новая Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, универсал Toyota Corolla
Автомобиль расходует в среднем 4,5 л/100 км
Фото: Toyota

Фургон Toyota Corolla Commercial дебютировал в Великобритании и там он уже поступает в продажу по цене от 22 149 фунтов стерлингов ($27 672). Позже коммерческий вариант представят и в других странах.

Новая Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, универсал Toyota Corolla
Объем багажного отсека — 1326 л
Фото: Toyota

За основу для новинки взят универсал Toyota Corolla Touring Sports и с виду Commercial практически ничем не отличается от стандартной модели. А вот внутри сняли задние сиденья и оборудовали в салоне грузовой отсек объемом 1326 л. Он отделан резиной и отгорожен от водителя и переднего пассажира металлической перегородкой. Кроме того, стекла сзади заменены непрозрачным черным пластиком.

Новая Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, универсал Toyota Corolla
Комплектация фургона довольно богатая
Фото: Toyota

Комплектация Toyota Corolla Commercial довольно богатая — включает двухзонный климат-контроль, навигацию с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, аудиосистему, датчики дождя и света. Для удобства в грузовом отсеке также добавили 12-вольтовую розетку.

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Новая Toyota Corolla Commercial предлагается исключительно в гибридной версии. Бензиновая 1,8-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 122 л. с. и работают в паре с бесступенчатым вариатором. Фургон может взять на борт до 425 кг груза и расходует в всего 4,5 л/100 км в смешанном цикле.

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