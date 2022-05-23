Toyota Corolla 2022 получила экономичную грузовую версию (фото)

Toyota Corolla Commercial — коммерческая версия популярной массовой модели. Автомобиль предлагают исключительно в гибридном исполнении.

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Линейку Toyota Corolla 2022 пополнила новая версия Commercial. Самый популярный автомобиль в мире теперь доступен и в грузовом исполнении. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Автомобиль расходует в среднем 4,5 л/100 км Фото: Toyota

Фургон Toyota Corolla Commercial дебютировал в Великобритании и там он уже поступает в продажу по цене от 22 149 фунтов стерлингов ($27 672). Позже коммерческий вариант представят и в других странах.

[ + – ] Объем багажного отсека — 1326 л Фото: Toyota

За основу для новинки взят универсал Toyota Corolla Touring Sports и с виду Commercial практически ничем не отличается от стандартной модели. А вот внутри сняли задние сиденья и оборудовали в салоне грузовой отсек объемом 1326 л. Он отделан резиной и отгорожен от водителя и переднего пассажира металлической перегородкой. Кроме того, стекла сзади заменены непрозрачным черным пластиком.

[ + – ] Комплектация фургона довольно богатая Фото: Toyota

Комплектация Toyota Corolla Commercial довольно богатая — включает двухзонный климат-контроль, навигацию с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, аудиосистему, датчики дождя и света. Для удобства в грузовом отсеке также добавили 12-вольтовую розетку.

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Новая Toyota Corolla Commercial предлагается исключительно в гибридной версии. Бензиновая 1,8-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 122 л. с. и работают в паре с бесступенчатым вариатором. Фургон может взять на борт до 425 кг груза и расходует в всего 4,5 л/100 км в смешанном цикле.

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