Toyota Corolla 2022 отримала економічну вантажну версію (фото)

Toyota Corolla Commercial — комерційна версія популярної масової моделі. Автомобіль пропонують лише в гібридному виконанні.

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Лінійку Toyota Corolla 2022 поповнила нова версія Commercial. Найпопулярніший автомобіль у світі тепер доступний і у вантажному виконанні. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Автомобіль витрачає в середньому 4,5 л/100 км Фото: Toyota

Фургон Toyota Corolla Commercial дебютував у Великій Британії й там він вже надходить у продаж за ціною від 22 149 фунтів стерлінгів ($27 672). Пізніше комерційний варіант представлять і в інших країнах.

[ + – ] Об'єм багажного відсіку — 1326 л Фото: Toyota

За основу для новинки взято універсал Toyota Corolla Touring Sports і на вигляд Commercial практично нічим не відрізняється від стандартної моделі. А ось усередині зняли задні сидіння та обладнали в салоні вантажний відсік об'ємом 1326 л. Він оброблений гумою та відгороджений від водія та переднього пасажира металевою перегородкою. Крім того, скло ззаду замінено непрозорим чорним пластиком.

[ + – ] Комплектація фургона досить багата Фото: Toyota

Комплектація Toyota Corolla Commercial досить багата — включає двозонний клімат-контроль, навігацію із сенсорним дисплеєм, круїз-контроль, аудіосистему, датчики дощу та світла. Для зручності у вантажному відсіку також додали 12-вольтову розетку.

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Нову Toyota Corolla Commercial пропонують лише в гібридній версії. Бензинова 1,8-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 122 к. с. та працюють у парі з безступінчастим варіатором. Фургон може взяти на борт до 425 кг вантажу і витрачає всього 4,5 л/100 км у змішаному циклі.

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