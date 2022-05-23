Toyota Corolla 2022 отримала економічну вантажну версію (фото)
Toyota Corolla Commercial — комерційна версія популярної масової моделі. Автомобіль пропонують лише в гібридному виконанні.
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Лінійку Toyota Corolla 2022 поповнила нова версія Commercial. Найпопулярніший автомобіль у світі тепер доступний і у вантажному виконанні. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Фургон Toyota Corolla Commercial дебютував у Великій Британії й там він вже надходить у продаж за ціною від 22 149 фунтів стерлінгів ($27 672). Пізніше комерційний варіант представлять і в інших країнах.
За основу для новинки взято універсал Toyota Corolla Touring Sports і на вигляд Commercial практично нічим не відрізняється від стандартної моделі. А ось усередині зняли задні сидіння та обладнали в салоні вантажний відсік об'ємом 1326 л. Він оброблений гумою та відгороджений від водія та переднього пасажира металевою перегородкою. Крім того, скло ззаду замінено непрозорим чорним пластиком.
Комплектація Toyota Corolla Commercial досить багата — включає двозонний клімат-контроль, навігацію із сенсорним дисплеєм, круїз-контроль, аудіосистему, датчики дощу та світла. Для зручності у вантажному відсіку також додали 12-вольтову розетку.Важливо
Нову Toyota Corolla Commercial пропонують лише в гібридній версії. Бензинова 1,8-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 122 к. с. та працюють у парі з безступінчастим варіатором. Фургон може взяти на борт до 425 кг вантажу і витрачає всього 4,5 л/100 км у змішаному циклі.
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