RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Toyota Corolla 2022 отримала економічну вантажну версію (фото)

1019
Нова Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, універсал Toyota Corolla
Фото: Toyota | Toyota Corolla Commercial на вигляд не відрізняється від стандартного універсала

Toyota Corolla Commercial — комерційна версія популярної масової моделі. Автомобіль пропонують лише в гібридному виконанні.

Лінійку Toyota Corolla 2022 поповнила нова версія Commercial. Найпопулярніший автомобіль у світі тепер доступний і у вантажному виконанні. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Нова Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, універсал Toyota Corolla
Автомобіль витрачає в середньому 4,5 л/100 км
Фото: Toyota

Фургон Toyota Corolla Commercial дебютував у Великій Британії й там він вже надходить у продаж за ціною від 22 149 фунтів стерлінгів ($27 672). Пізніше комерційний варіант представлять і в інших країнах.

Нова Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, універсал Toyota Corolla
Об'єм багажного відсіку — 1326 л
Фото: Toyota

За основу для новинки взято універсал Toyota Corolla Touring Sports і на вигляд Commercial практично нічим не відрізняється від стандартної моделі. А ось усередині зняли задні сидіння та обладнали в салоні вантажний відсік об'ємом 1326 л. Він оброблений гумою та відгороджений від водія та переднього пасажира металевою перегородкою. Крім того, скло ззаду замінено непрозорим чорним пластиком.

Нова Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Commercial, Toyota Corolla Touring Sports, універсал Toyota Corolla
Комплектація фургона досить багата
Фото: Toyota

Комплектація Toyota Corolla Commercial досить багата — включає двозонний клімат-контроль, навігацію із сенсорним дисплеєм, круїз-контроль, аудіосистему, датчики дощу та світла. Для зручності у вантажному відсіку також додали 12-вольтову розетку.

Важливо
Jeep по-корейськи: новий позашляховик SsangYong показали на фото
Jeep по-корейськи: новий позашляховик SsangYong показали на фото

Нову Toyota Corolla Commercial пропонують лише в гібридній версії. Бензинова 1,8-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 122 к. с. та працюють у парі з безступінчастим варіатором. Фургон може взяти на борт до 425 кг вантажу і витрачає всього 4,5 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик серйозно доопрацювали.