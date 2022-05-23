Компактні розміри та незвичайний дизайн: Mitsubishi показали електрокар за $14 000 (фото)

Mitsubishi eK X — найменший електромобіль у лінійці японської марки. Хетчбек здатний проїхати до 180 кілометрів без підзарядки.

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Мініатюрний Mitsubishi eK X отримав електричну версію EV. На батьківщині в Японії автомобіль надходить у продаж вже з літа за ціною від 1,85 мільйона єн ($14 000). Про це повідомляє офіційний сайт "Mitsubishi".

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[ + – ] Компактне 3,4-метрове авто важить лише 1070 кг. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi eK X EV є побратимом Nissan Sakura — побудований на тій самій платформі. Обидві моделі належать до сегменту кей-карів — ультракомпактних міських автомобілів завдовжки до 3,4 м. Такі моделі дуже популярні у Японії.

[ + – ] Запас ходу складає 180 км. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Розміри Mitsubishi eK X EV:

Довжина — 3395 мм

Ширина — 1475 мм

Висота — 1660 мм

Колісна база — 2495 мм

[ + – ] Частина перемикачів у салоні — сенсорні Фото: прес-служба/Mitsubishi

Електромобіль виглядає як зменшений у розмірах кросовер Mitsubishi Outlander 2022. У нього рельєфні боковини, широкі ґрати радіатора і тоненькі діодні фари.

[ + – ] Автомобіль чотиримісний, тому ззаду помістяться лише двоє пасажирів Фото: прес-служба/Mitsubishi

У салоні Mitsubishi eK X EV показання приладів виведено на невеликий екран, а частина кнопок — сенсорні. Автомобіль розрахований на чотирьох людей і має скромний 107-літровий багажник. Стандартною є навігація з 9-дюймовим дисплеєм, серед опцій є паркувальний автопілот.

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Характеристики електромобіля Mitsubishi eK X EV

Електрокар Mitsubishi оснащений 63-сильним двигуном та батареєю ємністю 20 кВт∙год. Автомобіль вагою 1070 кг розвиває 130 км/год і має запас ходу в 180 км. Підзарядити електромобіль у домашніх умовах можна за 8 годин, а від швидкої станції на 80% — за 40 хвилин. Оснащення включає позашляхову антипробуксовну систему Grip Control.

[ + – ] Об'єм багажника — всього 107 л. Фото: прес-служба/Mitsubishi

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