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Яскравий дизайн і гібридний привід: Mitsubishi показали найменший кросовер (фото)

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Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Delica Mini — 3,4-метровий міський кросовер

Mitsubishi Delica Mini досягає всього 3,4 м завдовжки і вирізняється виразною зовнішністю. Кросовер запропонують з гібридною установкою та повним приводом.

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Опубліковано перші фото Mitsubishi Delica Mini. Мініатюрний міський кросовер презентують у січні 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Новий Mitsubishi Delica Mini (не плутати з великим мінівеном Delica D:5) відноситься до класу кей-карів — субкомпактних міських авто завдовжки менше 3,5 м. Він побудований на базі моделі Mitsubishi eK X.

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Кросовер запропонують у повнопривідній версії
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Розміри Mitsubishi Delica Mini:

  • Довжина – 3395 мм
  • Ширина – 1475 мм
  • Висота – 1660 мм
  • Колісна база – 2495 мм

Кросовер Mitsubishi відрізняється оригінальним дизайном з високим капотом та агресивним оформленням передньої частини. У нього короткі звиси кузова та рельєфні боковини, а нижня частина кузова прикрита пластиковими захисними накладками.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Delica 2023, новий Mitsubishi Delica, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Автомобіль отримає гібридну установку
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini не показали, але відомо, що за прикладом побратима eK X він отримає віртуальну панель приладів та 9,0-дюймовий тачскрин. Автомобіль чотиримісний, а об'єм багажника становить 107 л.

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Також заявлено, що новий Mitsubishi Delica Mini оснастять гібридною установкою, що складається з 658-кубового бензинового турбодвигуна та електродвигуна. Кросовер отримає безступінчастий варіатор та повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що Mitsubishi повернули у виробництво свій найдешевший електромобіль – модель не випускали рік.