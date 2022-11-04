Яскравий дизайн і гібридний привід: Mitsubishi показали найменший кросовер (фото)

Mitsubishi Delica Mini досягає всього 3,4 м завдовжки і вирізняється виразною зовнішністю. Кросовер запропонують з гібридною установкою та повним приводом.

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Опубліковано перші фото Mitsubishi Delica Mini. Мініатюрний міський кросовер презентують у січні 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Новий Mitsubishi Delica Mini (не плутати з великим мінівеном Delica D:5) відноситься до класу кей-карів — субкомпактних міських авто завдовжки менше 3,5 м. Він побудований на базі моделі Mitsubishi eK X.

[ + – ] Кросовер запропонують у повнопривідній версії Фото: прес-служба/Mitsubishi

Розміри Mitsubishi Delica Mini:

Довжина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Висота – 1660 мм

Колісна база – 2495 мм

Кросовер Mitsubishi відрізняється оригінальним дизайном з високим капотом та агресивним оформленням передньої частини. У нього короткі звиси кузова та рельєфні боковини, а нижня частина кузова прикрита пластиковими захисними накладками.

[ + – ] Автомобіль отримає гібридну установку Фото: прес-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini не показали, але відомо, що за прикладом побратима eK X він отримає віртуальну панель приладів та 9,0-дюймовий тачскрин. Автомобіль чотиримісний, а об'єм багажника становить 107 л.

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Також заявлено, що новий Mitsubishi Delica Mini оснастять гібридною установкою, що складається з 658-кубового бензинового турбодвигуна та електродвигуна. Кросовер отримає безступінчастий варіатор та повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що Mitsubishi повернули у виробництво свій найдешевший електромобіль – модель не випускали рік.