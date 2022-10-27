Українські майстри схрестили УАЗ "Буханку" та Mitsubishi Pajero Sport (фото)
Старий УАЗ-452Д отримав кузовні панелі та деталі салону від Mitsubishi Pajero Sport. Крім того, японський позашляховик став донором двигуна та коробки передач.
У Львові виявлено дуже незвичайний мікроавтобус підвищеної прохідності. Він поєднує в собі риси "Буханки" УАЗ-452Д та Mitsubishi Pajero Sport. Подробиці авто розкрили на сайті Auto.ria, де воно зараз продається.
За основу взято старий УАЗ-452Д 1981 року, але його передня частина перероблена з використанням деталей японського позашляховика. У Mitsubishi Pajero Sport взяли фари, радіаторну решітку і передні двері.
Крім того, японська модель стала донором салону: у неї запозичили кермо, передню панель, прилади, крісла першого ряду. Крім того, УАЗ "Буханка" тепер обладнаний кондиціонером, регулюванням рульової колонки, подушкою водія безпеки і люком у даху. Є навіть аудіосистема з мультимедіа і камерою заднього виду.
Тюнінг УАЗ також включає встановлення 3,0-літрового бензинового V6 Mitsubishi потужністю 178 к. с., доповненого ГБО. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП, збережений і повний привід. Поліпшити керованість покликані підсилювач керма, ABS та антипробуксовочна система.Важливо
Наразі оригінального позашляховика виставлено на продаж. За авто із пробігом 200 тис. км просять 23 000 доларів.
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