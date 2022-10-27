Украинские мастера скрестили УАЗ "Буханку" и Mitsubishi Pajero Sport (фото)

Старый УАЗ-452Д получил кузовные панели и детали салона от Mitsubishi Pajero Sport. Кроме того, японский внедорожник стал донором двигателя и коробки передач.

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Во Львове обнаружен очень необычный микроавтобус повышенной проходимости. Он сочетает в себе черты "Буханки" УАЗ-452Д и Mitsubishi Pajero Sport. Подробности авто раскрыли на сайте Auto.ria, где оно сейчас продается.

[ + – ] Микроавтобус получил фары, двери и решетку радиатора от Mitsubishi Фото: auto.ria.com

За основу взят старый УАЗ-452Д 1981 года, но его передняя часть переделана с использованием деталей японского внедорожника. У Mitsubishi Pajero Sport взяли фары, решетку радиатора и передние двери.

[ + – ] УАЗ получил 3,0-литровый 178-сильный V6 Фото: auto.ria.com

Кроме того, японская модель стала донором салона: у нее позаимствовали руль, переднюю панель, приборы, кресла первого ряда. Кроме того, УАЗ "Буханка" теперь оснащен кондиционером, регулировкой рулевой колонки, водительской подушкой безопасности и люком в крыше, Есть даже аудиосистема с мультимедиа и камерой заднего вида.

[ + – ] В салоне заменены руль и передняя панель Фото: auto.ria.com

Тюнинг УАЗ также включает установку 3,0-литрового бензинового V6 Mitsubishi мощностью 178 л. с., дополненного ГБО. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, сохранен и полный привод. Улучшить управляемость призваны усилитель руля, ABS и антипробуксовочная система.

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[ + – ] Оснащение кключает камеру заднего вида и кондиционер Фото: auto.ria.com

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