General Motors готовят недорогое и экономичное семейное авто по цене Duster (фото)

Бюджетный Wuling Capgemini получил роскошный четырехместный салон с комфортабельными задними сиденьями. Минивэн оснастят экономичной гибридной установкой.

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Опубликованы первые фото Wuling Capgemini Hybrid. Бюджетный семейный минивэн от подразделения General Motors планируют презентовать в декабре. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Гибрид будет стоить около 20 000 долларов Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Capgemini Hybrid – кардинально обновленная версия модели, выпускаемой с 2020 года. Минивэн достигает 4875 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1690 мм в высоту при колесной базе в 2800 мм. У авто сдержанный дизайн с широкой решеткой радиатора, тоненькими диодными фарами и профилированными боковинами. Топовая версия получила 18-дюймовые диски.

[ + – ] Базовая комплектация включает виртуальную панель приборов Фото: CarNewsChina

Хотя модель недорогая, в салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа с функцией голосового управления. Наряду со стандартной пятиместной версией можно выбрать четырехместный вариант – в этом случае сзади установлены два отдельных кресла с регулировками и подставками для отдыха ног.

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Минивэн Wuling Capgemini 2023 будет экономичным гибридом — оснастят 2,0-литровой 136-сильной бензиновой четверкой и электромотором. Суммарную мощность и расход топлива пока не сообщают, как и цену. Ожидается, что авто будет стоить менее 20 000 долларов и продаваться не только в Китае.

[ + – ] В топовых версиях сзади установлены два отдельных кресла Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус рассказывал про недорогой электромобиль Wuling стоимостью до $10 000. Его планируют продавать по всему миру.

Также General Motors разработали грузовой электрокар Wuling за 4000 долларов.