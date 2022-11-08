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Авто

Volvo разрабатывают недорогой электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км (фото)

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Фото: Auto Express | Volvo EX30 — компактный городской электрокроссовер длиной около 4,2-4,3 м

Новый Volvo EX30 станет самым доступным электрокаром шведского бренда. Компактный городской электрокроссовер будет близким родственником Smart #1.

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Электрическую линейку Volvo пополнит новая начальная модель. Ее назовут EX30 и она появится в ближайшие годы. Об этом стало известно британскому изданию Auto Express.

На данный момент в модельном ряду Volvo два электромобиля – XC40 Recharge и C40. Уже 9 ноября презентуют флагманский электрокроссовер Volvo EX90, а вскоре за ним последует и доступный EX30. Шведская компания недавно уже зарегистрировала права на это название.

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Модель построят на модульной платформе SEA, кторую использует кроссовер Smart
Фото: Auto Express

Новый Volvo EX30 будет компактным городским кроссовером длиной около 4,2-4,3 м и стоимостью примерно 35 000 евро. Судя по первым рендерам, электрокар сохранит фирменный граненый дизайн шведской марки.

Электромобиль Volvo будет построен на модульной платформе SEA, разработанной совместно с Geely. Оно позволяет создавать электрокары самых разных размеров: ее используют и компактный кроссовер Smart #1, и роскошный 5,2-метровый минивэн Zeekr 009.

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Ожидается, что именно у сопоставимого по размерам Smart #1 кроссовер Volvo EX30 позаимствует батарею на 66 кВт∙ч. Запас хода будет примерно таким же, как у немецкого электромобиля – около 440 км. Зарядка в быстром режиме на 80% займет 35 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что Volvo и Geely разработали недорогой семейный кроссовер за $18 500.

Также мы писали, что недорогой электрокар готовит и Honda. Он будет стоить менее 30 000 долларов.