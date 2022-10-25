Мінімалізм у салоні та автопілот: розкрито перші подробиці нового флагмана Volvo (відео)

На зміну Volvo XC90 прийде новий кросовер EX90. Він стане найбезпечнішим автомобілем за всю історію шведської марки.

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Опубліковано офіційні фото та відео з новим флагманським кросовером Volvo EX90. Електричний спадкоємець моделі ХС90 буде представлено 9 листопада. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volvo.

[ + – ] В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки Фото: Volvo

На знімках та відео розсекречено салон Volvo EX90. В інтер'єрі панує скандинавський мінімалізм — у такий спосіб водія хочуть менше відволікати від дороги. Кросовер отримає тоненький екран віртуальної панелі приладів та великий тачскрин портретного формату. Мультимедійна система розроблена Google.

Кнопок у салоні практично немає — навіть на кермі замість них передбачені сенсорні панелі. В обробці використовуються тканина та пластик, отримані шляхом вторинної переробки.

[ + – ] Дизайн Volvo EX90 раніше вже розсекретили

Також заявлено, що семимісний кросовер Volvo стане найбезпечнішою моделлю шведської марки та отримає набір сучасних електронних асистентів. Зокрема, його оснастять покращеною системою напівавтономного водіння.

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Раніше до інтернету потрапили патентні зображення Volvo EX90. З огляду на них, кросовер буде схожим на попередника XC90. Разом з тим, окремі риси дизайну запозичають у електромобіля Polestar 3.

Характеристики Volvo EX90 поки що тримають у секреті. Відомо, що електрокросовер версії з переднім та повним приводом, а його запас ходу перевищить 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно створили великий кросовер із витратою палива менше 1 л на 100 км.