Минимализм в салоне и автопилот: раскрыты первые подробности нового флагмана Volvo (видео)

На смену Volvo XC90 придет новый электрический кроссовер EX90. Он станет самым безопасным автомобилем за всю историю шведской марки.

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Опубликованы официальные фото и видео с новым флагманским кроссовером Volvo EX90. Электрический преемник модели ХС90 будет представлен 9 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

[ + – ] В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки Фото: Volvo

На снимках и видео рассекречен салон Volvo EX90. В интерьере господствует скандинавский минимализм – таким образом водителя хотят поменьше отвлекать от дороги. Кроссовер получит тоненький экран виртуальной панели приборов и большой тачскрин портретного формата. Мультимедийная система разработана Google.

Кнопок в салоне практически нет – даже на руле вместо них предусмотрены сенсорные панели. В отделке используются ткань и пластик, полученные путем вторичной переработки.

[ + – ] Дизайн Volvo EX90 ранее уже рассекретили

Также заявлено, что семиместный кроссовер Volvo станет самой безопасной моделью шведской марки и получит набор современных электронных ассистентов. В частности, его оснастят улучшенной системой полуавтономного вождения.

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Ранее в интернет попали патентные изображения Volvo EX90. Судя по ним, кроссовер будет похож на предшественника XC90. Вместе с тем, отдельные черты дизайна позаимствуют у электромобиля Polestar 3.

Характеристики Volvo EX90 пока держат в секрете. Известно, что электрокроссовер версии с передним и полным приводом, а его запас хода превысит 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно создали большой кроссовер с расходом топлива менее 1 л на 100 км.