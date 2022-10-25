Минимализм в салоне и автопилот: раскрыты первые подробности нового флагмана Volvo (видео)
На смену Volvo XC90 придет новый электрический кроссовер EX90. Он станет самым безопасным автомобилем за всю историю шведской марки.
Опубликованы официальные фото и видео с новым флагманским кроссовером Volvo EX90. Электрический преемник модели ХС90 будет представлен 9 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.
На снимках и видео рассекречен салон Volvo EX90. В интерьере господствует скандинавский минимализм – таким образом водителя хотят поменьше отвлекать от дороги. Кроссовер получит тоненький экран виртуальной панели приборов и большой тачскрин портретного формата. Мультимедийная система разработана Google.
Кнопок в салоне практически нет – даже на руле вместо них предусмотрены сенсорные панели. В отделке используются ткань и пластик, полученные путем вторичной переработки.
Также заявлено, что семиместный кроссовер Volvo станет самой безопасной моделью шведской марки и получит набор современных электронных ассистентов. В частности, его оснастят улучшенной системой полуавтономного вождения.Важно
Ранее в интернет попали патентные изображения Volvo EX90. Судя по ним, кроссовер будет похож на предшественника XC90. Вместе с тем, отдельные черты дизайна позаимствуют у электромобиля Polestar 3.
Характеристики Volvo EX90 пока держат в секрете. Известно, что электрокроссовер версии с передним и полным приводом, а его запас хода превысит 500 км.
Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно создали большой кроссовер с расходом топлива менее 1 л на 100 км.