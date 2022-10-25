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Авто

Минимализм в салоне и автопилот: раскрыты первые подробности нового флагмана Volvo (видео)

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Фото: Volvo | Салон Volvo EX90 выполнен в минималистском скандинавском стиле

На смену Volvo XC90 придет новый электрический кроссовер EX90. Он станет самым безопасным автомобилем за всю историю шведской марки.

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Опубликованы официальные фото и видео с новым флагманским кроссовером Volvo EX90. Электрический преемник модели ХС90 будет представлен 9 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

Салон Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023, новый Volvo EX90, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, Volvo XC90 Fullscreen
В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки
Фото: Volvo

На снимках и видео рассекречен салон Volvo EX90. В интерьере господствует скандинавский минимализм – таким образом водителя хотят поменьше отвлекать от дороги. Кроссовер получит тоненький экран виртуальной панели приборов и большой тачскрин портретного формата. Мультимедийная система разработана Google.

Кнопок в салоне практически нет – даже на руле вместо них предусмотрены сенсорные панели. В отделке используются ткань и пластик, полученные путем вторичной переработки.

Салон Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023, новый Volvo EX90, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, Volvo XC90 Fullscreen
Дизайн Volvo EX90 ранее уже рассекретили

Также заявлено, что семиместный кроссовер Volvo станет самой безопасной моделью шведской марки и получит набор современных электронных ассистентов. В частности, его оснастят улучшенной системой полуавтономного вождения.

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Ранее в интернет попали патентные изображения Volvo EX90. Судя по ним, кроссовер будет похож на предшественника XC90. Вместе с тем, отдельные черты дизайна позаимствуют у электромобиля Polestar 3.

Характеристики Volvo EX90 пока держат в секрете. Известно, что электрокроссовер версии с передним и полным приводом, а его запас хода превысит 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно создали большой кроссовер с расходом топлива менее 1 л на 100 км.