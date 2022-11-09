Революционный флагман: презентован новый электрокроссовер Volvo EX90 (видео)

Преемник Volvo XC90 радикально преобразился и стал инновационным электромобилем. Это самая безопасная модель в истории шведского бренда.

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В Швеции презентовали новый Volvo EX90. Большой семейный кроссовер пришел на смену модели ХС90 и стал новым флагманом марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volvo.

[ + – ] Кроссовер пришел на смену Volvo XC90 Фото: Volvo

Разработчики считают, что Volvo EX90 2023 начинает новую эру в истории бренда. Кроссовер стал электрическим, а еще его называют самым безопасным Volvo в истории. Производство модели стартует в конце 2023 года, а ее стартовая цена составит немногим менее 80 000 долларов.

Дизайн Volvo EX90 2023

Новый Volvo EX90 сохраняет знакомый силуэт, а в дизайне преобладают традиционные для шведских авто грани. Вместе с тем, у авто отсутствует решетка радиатора, а тоненькие Т-образные диодные фары выполнены в духе премиального электрокара Polestar 3.

[ + – ] Модель дебютировала в топовой 503-сильной версии Фото: Volvo

Именно у Polestar 3 кроссовер Volvo позаимствовал новую платформу SPA2. В его конструкции активно использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

[ + – ] В салоне устаговлен большой тачскрин портретного формата Фото: Volvo

Салон и комплектация Volvo EX90

Внутри преобладает сдержанный скандинавский стиль. Электромобиль Volvo EX90 оснастили тоненьким дисплеем виртуальной панели приборов и большим 14,5-дюймовым тачскрином портретного формата. Мультимедиа построена на платформе Google Android. На руле появились сенсорные клавиши.

[ + – ] В конструкции авто использованы материалы, полученные путем вторичной переработки Фото: Volvo

Кроссовер остается семиместным и просторнее, чем XC90. Среди опций появились доступ в салон со смартфона и мощная акустика Bowlers&Wilkins с динамиками в подголовниках сидений.

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Безопасность Volvo EX90

Разработчики считают, что технологии Volvo EX90 позволяют на 20% снизить риск серьезных ДТП по сравнению с и так безопасным предшественником ХС90. Все EX90 оснащены системами автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Электроника может распознавать не только усталость водителя, но и ухудшение его самочувствия, что может спасти жизнь.

[ + – ] На крыше авто установлен лидар Фото: Volvo

Мало того, уже в базовой версии электрокар Volvo получил инновационную систему полуавтономного вождения с набором камер, сенсоров и лидаром (лазерным дальномером), способным различать пешеходов на расстоянии в 250 м.

[ + – ] Запас хода электромобиля составляет 600 км Фото: Volvo

Характеристики Volvo EX90 2023

Поначалу в продажу поступит топовая полноприводная версия модели с двумя моторами общей мощностью 503 л. с. и с крутящим моментом в 910 Нм. Ее оснастят огромной батареей на 111 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода в 600 км.

Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно 35 минут. Интересная деталь: его зарядка — двунаправленная, то есть он может питать дом электричеством при отключениях света.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo готовят недорогой начальный электрокроссовер. Он породнится со Smart.

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