Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Революционный флагман: презентован новый электрокроссовер Volvo EX90 (видео)

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023
Фото: Volvo | Volvo EX90 — новая флагманская модель шведской марки

Преемник Volvo XC90 радикально преобразился и стал инновационным электромобилем. Это самая безопасная модель в истории шведского бренда.

Related video

В Швеции презентовали новый Volvo EX90. Большой семейный кроссовер пришел на смену модели ХС90 и стал новым флагманом марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volvo.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
Кроссовер пришел на смену Volvo XC90
Фото: Volvo

Разработчики считают, что Volvo EX90 2023 начинает новую эру в истории бренда. Кроссовер стал электрическим, а еще его называют самым безопасным Volvo в истории. Производство модели стартует в конце 2023 года, а ее стартовая цена составит немногим менее 80 000 долларов.

Дизайн Volvo EX90 2023

Новый Volvo EX90 сохраняет знакомый силуэт, а в дизайне преобладают традиционные для шведских авто грани. Вместе с тем, у авто отсутствует решетка радиатора, а тоненькие Т-образные диодные фары выполнены в духе премиального электрокара Polestar 3.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
Модель дебютировала в топовой 503-сильной версии
Фото: Volvo

Именно у Polestar 3 кроссовер Volvo позаимствовал новую платформу SPA2. В его конструкции активно использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
В салоне устаговлен большой тачскрин портретного формата
Фото: Volvo

Салон и комплектация Volvo EX90

Внутри преобладает сдержанный скандинавский стиль. Электромобиль Volvo EX90 оснастили тоненьким дисплеем виртуальной панели приборов и большим 14,5-дюймовым тачскрином портретного формата. Мультимедиа построена на платформе Google Android. На руле появились сенсорные клавиши.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
В конструкции авто использованы материалы, полученные путем вторичной переработки
Фото: Volvo

Кроссовер остается семиместным и просторнее, чем XC90. Среди опций появились доступ в салон со смартфона и мощная акустика Bowlers&Wilkins с динамиками в подголовниках сидений.

Важно
Запас хода 830 км и 2,5 с до сотни: в Украине появился невероятный электрокар Lucid (фото)
Запас хода 830 км и 2,5 с до сотни: в Украине появился невероятный электрокар Lucid (фото)

Безопасность Volvo EX90

Разработчики считают, что технологии Volvo EX90 позволяют на 20% снизить риск серьезных ДТП по сравнению с и так безопасным предшественником ХС90. Все EX90 оснащены системами автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Электроника может распознавать не только усталость водителя, но и ухудшение его самочувствия, что может спасти жизнь.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
На крыше авто установлен лидар
Фото: Volvo

Мало того, уже в базовой версии электрокар Volvo получил инновационную систему полуавтономного вождения с набором камер, сенсоров и лидаром (лазерным дальномером), способным различать пешеходов на расстоянии в 250 м.

Электромобиль Вольво, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo, новый Volvo EX90, Volvo EX90, Volvo EX90 2023 Fullscreen
Запас хода электромобиля составляет 600 км
Фото: Volvo

Характеристики Volvo EX90 2023

Поначалу в продажу поступит топовая полноприводная версия модели с двумя моторами общей мощностью 503 л. с. и с крутящим моментом в 910 Нм. Ее оснастят огромной батареей на 111 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода в 600 км.

Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно 35 минут. Интересная деталь: его зарядка — двунаправленная, то есть он может питать дом электричеством при отключениях света.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo готовят недорогой начальный электрокроссовер. Он породнится со Smart.

Также мы писали, что свой флагманский кроссовер представила и Honda.