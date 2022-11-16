Volkswagen раскрыл первые подробности нового электрического конкурента Гелендвагена (фото)

Volkswagen создал новую марку Scout для выпуска мощных электрических внедорожников и пикапов. Производить автомобили будут в США с 2026 года.

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В интернет попали новые тизеры электрического внедорожника Scout. Новая модель от концерна Volkswagen должна появиться в 2026. Первые ее подробности раскрыли на официальном сайте бренда.

Марка Scout создана немецким концерном для выпуска электрических внедорожников. Производство автомобилей наладят в США и они будут своего рода преемниками американской модели International Harvester Scout, которую выпускали с 1961 по 1980 годы. Volkswagen выкупил права на эту торговую марку.

[ + – ] Линейка Scout будет включать внедорожник и пикап Фото: Volkswagen

Судя по тизерам, электрический внедорожник очень напоминают знаменитого предка. У него характерный силуэт с высоким капотом и изогнутыми задними стойками крыши. Также на изображениях можно разглядеть внедорожную резину и трехместный передний диван в салоне, обшитый белой кожей.

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Характеристики Scout пока держатся в секрете. Заявлено, что наряду с внедорожником появится и пикап. Электромобили построят на полностью новой платформе, а основной акцент сделают на проходимости авто.

[ + – ] Образцом для подражания является International Harvester Scout Фото: wikipedia.org

Внедорожник Scout станет конкурентом электрического Гелендвагена и Rivian R1T, ну а пикап бросит вызов Ford F-150 Lightning, RAM 1500 Revolution и Tesla Cybertruck.

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