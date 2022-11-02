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Авто

Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck

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Фото: Stellantis | Новый Ram 1500 Revolution презентуют в январе

Электромобиль Ram 1500 Revolution поступит в продажу с 2024 года. Большой рамный пикап предложат в версиях мощностью от 450 до 900 л. с.

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Появилась свежая информация про новый Ram 1500 Revolution. Первый электрический пикап марки обещают представить 5 января на шоу электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Электрический пикап Рам 1500, Электрический пикап Рам, Рам 1500, новый Ram 1500, Ram 1500 Revolution, электромобиль Ram Fullscreen
У пикапа оригинальные изогнутые фары
Фото: Stellantis

Дизайн Ram 1500 Revolution ранее частично рассекретили на тизерах. Электромобиль будет весьма обтекаемым и с мускулистыми расширенными крыльями. Также обращают на себя внимание тоненькие изогнутые светодиодные фары. Пикап предложат в нескольких версиях длиной от 5,6 до 6,2 м.

Электрический пикап Рам 1500, Электрический пикап Рам, Рам 1500, новый Ram 1500, Ram 1500 Revolution, электромобиль Ram Fullscreen
Электрический Ram сохранит рамную конструкцию
Фото: Stellantis

Подробностей о новой модели пока немного, но известно, что ее производство должно начаться в конце 2024 года. Основными соперниками Ram 1500 Revolution станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV.

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В основе авто лежит новая платформа STLA Frame, созданная специально для рамных электромобилей. По предварительным данным, пикап получит версии мощностью 450-900 л. с. с задним или полным приводом.

Электрический пикап Рам 1500, Электрический пикап Рам, Рам 1500, новый Ram 1500, Ram 1500 Revolution, электромобиль Ram Fullscreen
Запас хода пикапа составляет 800 км
Фото: Stellantis

Архитектура STLA Frame позволяет установку батарей емкостью до 200 кВт∙ч. Это позволит самым "дальнобойным" версиям проезжать около 800 км без подзарядки. Впрочем, в базовом варианте будет установлена батарея поменьше – примерно на 150-160 кВт∙ч.

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