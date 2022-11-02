Яркий дизайн и запас хода 800 км: американцы готовят нового конкурента Tesla Cybertruck

Электромобиль Ram 1500 Revolution поступит в продажу с 2024 года. Большой рамный пикап предложат в версиях мощностью от 450 до 900 л. с.

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Появилась свежая информация про новый Ram 1500 Revolution. Первый электрический пикап марки обещают представить 5 января на шоу электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] У пикапа оригинальные изогнутые фары Фото: Stellantis

Дизайн Ram 1500 Revolution ранее частично рассекретили на тизерах. Электромобиль будет весьма обтекаемым и с мускулистыми расширенными крыльями. Также обращают на себя внимание тоненькие изогнутые светодиодные фары. Пикап предложат в нескольких версиях длиной от 5,6 до 6,2 м.

[ + – ] Электрический Ram сохранит рамную конструкцию Фото: Stellantis

Подробностей о новой модели пока немного, но известно, что ее производство должно начаться в конце 2024 года. Основными соперниками Ram 1500 Revolution станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV.

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В основе авто лежит новая платформа STLA Frame, созданная специально для рамных электромобилей. По предварительным данным, пикап получит версии мощностью 450-900 л. с. с задним или полным приводом.

[ + – ] Запас хода пикапа составляет 800 км Фото: Stellantis

Архитектура STLA Frame позволяет установку батарей емкостью до 200 кВт∙ч. Это позволит самым "дальнобойным" версиям проезжать около 800 км без подзарядки. Впрочем, в базовом варианте будет установлена батарея поменьше – примерно на 150-160 кВт∙ч.

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