Яскравий дизайн і запас ходу 800 км: американці готують нового конкурента Tesla Cybertruck

Електромобіль Ram 1500 Revolution надійде в продаж із 2024 року. Великий рамний пікап запропонують у версіях потужністю від 450 до 900 к.с.

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З'явилася новина про новий Ram 1500 Revolution. Перший електричний пікап марки обіцяють представити 5 січня на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] У пікапа оригінальні вигнуті фари Фото: Stellantis

Дизайн Ram 1500 Revolution раніше частково розсекретили на тизерах. Електромобіль буде дуже обтічний і з мускулистими розширеними крилами. Також привертають увагу тоненькі вигнуті світлодіодні фари. Пікап запропонують у кількох версіях завдовжки від 5,6 до 6,2 м.

[ + – ] Електричний Ram збереже рамну конструкцію Фото: Stellantis

Подробиць про нову модель поки небагато, але відомо, що її виробництво має розпочатися наприкінці 2024 року. Основними суперниками Ram 1500 Revolution стануть Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV і Chevrolet Silverado EV.

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В основі авто лежить нова платформа STLA Frame, створена спеціально для рамних електромобілів. За попередніми даними, пікап отримає версії потужністю 450-900 к.с. із заднім або повним приводом.

[ + – ] Запас ходу пікапа становить 800 км Фото: Stellantis

Архітектура STLA Frame дозволяє встановити батареї ємністю до 200 кВт∙год. Це дозволить "дальнобійним" версіям проїжджати близько 800 км без підзарядки. Втім, у базовому варіанті буде встановлена менша батарея — приблизно на 150-160 кВт∙год.

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