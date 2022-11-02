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Авто

Яскравий дизайн і запас ходу 800 км: американці готують нового конкурента Tesla Cybertruck

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Фото: Stellantis | Новий Ram 1500 Revolution презентують у січні

Електромобіль Ram 1500 Revolution надійде в продаж із 2024 року. Великий рамний пікап запропонують у версіях потужністю від 450 до 900 к.с.

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З'явилася новина про новий Ram 1500 Revolution. Перший електричний пікап марки обіцяють представити 5 січня на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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У пікапа оригінальні вигнуті фари
Фото: Stellantis

Дизайн Ram 1500 Revolution раніше частково розсекретили на тизерах. Електромобіль буде дуже обтічний і з мускулистими розширеними крилами. Також привертають увагу тоненькі вигнуті світлодіодні фари. Пікап запропонують у кількох версіях завдовжки від 5,6 до 6,2 м.

Електричний пікап Рам 1500, Електричний пікап Рам, Рам 1500, новий Ram 1500, Ram 1500 Revolution, електромобіль Ram Fullscreen
Електричний Ram збереже рамну конструкцію
Фото: Stellantis

Подробиць про нову модель поки небагато, але відомо, що її виробництво має розпочатися наприкінці 2024 року. Основними суперниками Ram 1500 Revolution стануть Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV і Chevrolet Silverado EV.

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В основі авто лежить нова платформа STLA Frame, створена спеціально для рамних електромобілів. За попередніми даними, пікап отримає версії потужністю 450-900 к.с. із заднім або повним приводом.

Електричний пікап Рам 1500, Електричний пікап Рам, Рам 1500, новий Ram 1500, Ram 1500 Revolution, електромобіль Ram Fullscreen
Запас ходу пікапа становить 800 км
Фото: Stellantis

Архітектура STLA Frame дозволяє встановити батареї ємністю до 200 кВт∙год. Це дозволить "дальнобійним" версіям проїжджати близько 800 км без підзарядки. Втім, у базовому варіанті буде встановлена менша батарея — приблизно на 150-160 кВт∙год.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілем стане новий Dodge Charger 2024. Він готують силові установки потужністю до 900 к.с.