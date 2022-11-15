Компания Дэвида Бэкхэма превратила старые Range Rover в стильные электромобили (фото)

Вместо бензинового V8 Range Rover оснастили 360-сильным мотором. Кроме того, внедорожникам улучшили внутреннюю отделку, добавили мультимедийную систему, электропривод сидений и холодильник.

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Range Rover первого поколения получили вторую жизнь. Классические внедорожники превратили в стильные электромобили. Об этом сообщается на сайте компании Lunaz, выполнившей тюнинг Range Rover.

Британская фирма Lunaz специализируется на переделке старинных авто в электромобили. Ее совладельцем является Дэвид Бэкхэм. Ранее подобным образом тюнинговали Aston Martin, Bentley, Jaguar и Rolls-Royce.

[ + – ] Пол авто покрыт лакированным деревом

Двухдверный кабриолет Range Rover выполнен по мотивам авто из фильма о Джеймсе Бонде "Осьминожка" 1983 года. Его пол покрыт лакированным ореховым деревом, а сзади установлены два трехместных дивана.

Четырехдверная модель выглядит более сдержано, а ее салон отделан деревом и дорогой шерстью. Сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию.

[ + – ] Электромобили оснащены 360-сильным мотором

Оба авто оснастили холодильником и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. Четырехдверный электромобиль Range Rover также получил мощную 1300-ваттную аудиосистему и подстаканники с функциями подогрева и охлаждения напитков.

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Внедорожники сохранили полный привод и, а вместо бензинового V8 установили 360-сильный электромотор. Тюнинг Range Rover также включает доработку ходовой и новые тормоза с функцией рекуперации энергии.

[ + – ] В четырехдверной версии салон обшит дорогой шерстью

Конкретно эти два автомобиля создавались по индивидуальному заказу клиента из США и будут обслуживать стоянку дорогих яхт в Нью-Йорке. Однако двумя экземплярами дело не обойдется, ведь их решили запустить в мелкосерийное производство и продавать по цене от $278 600.

Ранее Фокус сообщал, что в электромобиль переделали классический Porsche 911 — его будут продавать за.

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