В Украине появился новый Range Rover Sport 2023: подробности и цена (фото)

Range Rover Sport сохранил знакомый дизайн, но подрос в размерах и богаче оснащен. Внедорожник предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Range Rover Sport 2023 визуально напоминает предшественника и узнается по более узким диодным фарам и выдвижным дверным ручкам. Кроме того, внедорожник несколько подрос – до 4946 мм в длину при колесной базе в 2997 мм.

[ + – ] Внедорожник сохранил знакомый дизайн Фото: Land Rover

В салоне установлены увеличенная виртуальная панель приборов и изогнутый 13,1-дюймовый тачскрин. Предложены версии на 5 и 7 мест.

Новый Range Rover Sport в Украине продается по цене от 3,7 млн гривен. Модель предложена в нескольких вариантах комплектации, причем уже в базовой версии есть 20-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений, камеры кругового обзора.

[ + – ] Комплектация Range Rover Sport расширена Фото: Land Rover

Кроме того, у всех Range Rover Sport 2023 предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

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Внедорожник комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 250, 300 и 350 л. с., а также гибридными установками на 440 и 510 л. с.

[ + – ] На выбор предложены двигатели мощностью до 530 л. с. Фото: Land Rover

Все Range Rover Sport оснащены полным приводом с понижающей передачей и пневмоподвеской с изменяемым клиренсом. За доплату предложены управляемые задние колеса.

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