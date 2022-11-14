В Україні з'явився новий Range Rover Sport 2023: подробиці та ціна (фото)

Range Rover Sport зберіг знайомий дизайн, але виріс у розмірах і багатше оснащений. Позашляховик пропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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На український ринок вийшов новий Range Rover Sport третього покоління. Позашляховики вже встигли сфотографувати в Одесі. Знімок опублікував сайт ТопЖир.

Range Rover Sport 2023 візуально нагадує попередника і впізнається за вужчими діодними фарами і висувними дверними ручками. Крім того, позашляховик дещо підріс — до 4 946 мм у довжину при колісній базі 2 997 мм.

[ + – ] Позашляховик зберіг знайомий дизайн Фото: Land Rover

У салоні встановлені збільшена віртуальна панель приладів і вигнутий 13,1-дюймовий тачскрін. Запропоновано версії на 5 та 7 місць.

Новий Range Rover Sport в Україні продається за ціною від 3,7 млн гривень. Модель запропонована в кількох варіантах комплектації, причому вже в базовій версії є 20-дюймові колеса, двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь камери кругового огляду.

[ + – ] Комплектація Range Rover Sport розширена Фото: Land Rover

Крім того, в усіх Range Rover Sport 2023 передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

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Позашляховик комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (530 к. с.), 3,0-літровими турбодизелями потужністю 250, 300 і 350 к. с., а також гібридними установками на 440 та 510 к. с.

[ + – ] На вибір запропоновані двигуни потужністю до 530 к. с. Фото: Land Rover

Усі Range Rover Sport оснащені повним приводом із понижувальною передачею і пневмопідвіскою зі змінним кліренсом. За доплату запропоновано керовані задні колеса.

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