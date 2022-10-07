Новая жизнь легенды: культовый Porsche 911 впервые стал электромобилем (фото)

Электромобиль Porsche 911 предложен в версиях мощностью 440 и 500 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с и обладает запасом хода в 320 км.

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Классический Porsche 911 третьего поколения возродили в новом формате. Знаменитый спорткар 90-х переделали в электромобиль и теперь выпускают мелкими сериями. Об этом сообщает сайт компании-производителя.

[ + – ] Электромобиль разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с

Необычный тюнинг Porsche 911 в кузове 964 выполняет небольшая британская фирма Everrati. Выпускают электромобили Porsche сразу на двух предприятиях – в Оксфорде и Калифорнии. Стоимость стартует с 300 тысяч долларов.

Электрокар Porsche 911 предложен в двух версиях – на 440 и 500 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт∙ч позволяет проехать примерно 320 км без подзарядки.

[ + – ] Покупатели могут выбрать купе, кабриолет или тарга

Интересная деталь: бензиновый двигатель Porsche 911 при этом не выбрасывают, а отдают покупателю. Автомобили не слишком переделывают, поэтому при желании родной мотор можно даже установить обратно.

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Кроме того, электрокару дорабатывают подвеску и ставят более широкие шины. Обязательной является система рекуперативного торможения.

[ + – ] В салоне обновляют отделку и переключатели

Покупатель может выбрать купе, тарга либо кабриолет Porsche 911. В салоне обновляют приборы, переключатели и отделку – используются дорогие кожа и алькантара. За доплату предложена современная мультимедийная система с Android Auto.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобилем стал и классический Ford Mustang 1967 года. Его также выпускают под заказ.