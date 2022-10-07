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Авто

Новая жизнь легенды: культовый Porsche 911 впервые стал электромобилем (фото)

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Бензиновый двигатель Porsche 911 заменили электромоторами

Электромобиль Porsche 911 предложен в версиях мощностью 440 и 500 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с и обладает запасом хода в 320 км.

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Классический Porsche 911 третьего поколения возродили в новом формате. Знаменитый спорткар 90-х переделали в электромобиль и теперь выпускают мелкими сериями. Об этом сообщает сайт компании-производителя.

Тюнинг Порше 911, Porsche 911 964, Porsche 911, электромобиль Porsche 911, электромобиль Porsche, тюнинг Porsche 911 Fullscreen
Электромобиль разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с

Необычный тюнинг Porsche 911 в кузове 964 выполняет небольшая британская фирма Everrati. Выпускают электромобили Porsche сразу на двух предприятиях – в Оксфорде и Калифорнии. Стоимость стартует с 300 тысяч долларов.

Электрокар Porsche 911 предложен в двух версиях – на 440 и 500 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт∙ч позволяет проехать примерно 320 км без подзарядки.

Тюнинг Порше 911, Porsche 911 964, Porsche 911, электромобиль Porsche 911, электромобиль Porsche, тюнинг Porsche 911 Fullscreen
Покупатели могут выбрать купе, кабриолет или тарга

Интересная деталь: бензиновый двигатель Porsche 911 при этом не выбрасывают, а отдают покупателю. Автомобили не слишком переделывают, поэтому при желании родной мотор можно даже установить обратно.

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Кроме того, электрокару дорабатывают подвеску и ставят более широкие шины. Обязательной является система рекуперативного торможения.

Тюнинг Порше 911, Porsche 911 964, Porsche 911, электромобиль Porsche 911, электромобиль Porsche Fullscreen
В салоне обновляют отделку и переключатели

Покупатель может выбрать купе, тарга либо кабриолет Porsche 911. В салоне обновляют приборы, переключатели и отделку – используются дорогие кожа и алькантара. За доплату предложена современная мультимедийная система с Android Auto.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобилем стал и классический Ford Mustang 1967 года. Его также выпускают под заказ.