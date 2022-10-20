Старый внедорожник ЛуАЗ превратили в военный электромобиль с мотором Jaguar (видео)

Вместо бензинового двигателя под капотом ЛуАЗ-969 теперь стоит силовая установка Jaguar. Внедорожник может проехать 200 км без подзарядки.

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В Харькове показали очень необычный ЛуАЗ-969 "Волынь". Украинский внедорожник стал электромобилем, причем создали его для ВСУ. Видео с необычным авто опубликовали "Харьковские известия".

Разработчики рассказали, что их целью было создать бесшумный автомобиль для разведки, позволяющий незаметно выполнять боевые задания. ЛуАЗ-969 1972 года выбрали потому, что он отличается хорошей проходимостью.

[ + – ] Под капотом стоит мотор Jaguar Фото: скриншот/youtube

Вместо бензинового двигателя под капотом ЛуАЗ теперь стоит электромотор Jaguar. Очевидно его позаимствовали у кроссовера i-Pace, ведь на данный момент это единственная электрическая модель британской марки.

Небольшая аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода примерно в 200 км. Этого вполне достаточно для выполнения боевых заданий.

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Украинский электромобиль передали защитникам Украины вместе с другой техникой – каретой скорой помощи, пикапами и внедорожниками. Вскоре он поступит на службу в разведке.

[ + – ] Запас хода внедорожника составляет 200 км

Напомним, внедорожник ЛуАЗ-969 "Волынь" выпускали в Луцке в 1970-1975 годах, а затем на смену ему пришла улучшенная модель 969А. Легкий внедорожник оснащали 0,9-литровым 30-сильным двигателем от "Запорожца" и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец превратил старый "Запорожец" во впечатляющий вездеход.