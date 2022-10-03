Украинец превратил старый "Запорожец" в безумный вездеход (фото)
ЗАЗ-968М послужил донором для создания экстремального вездехода. Транспортное средство обладает отличной проходимостью и даже может плавать по воде.
В Украине построили впечатляющий вездеход для самых суровых условий. Удивительно, но основой для него послужил старенький ЗАЗ-968М "Запорожец". Об этом пишет сайт Автотема.
Внедорожник ЗАЗ построен мастером из Ровенской области. Сейчас уникальное транспортное средство продается всего за 60 000 гривен.
Визуально модель-донора выдают разве что передняя часть и лобовое стекло "Запорожца", а также руль и водительское кресло ЗАЗ. Большинство кузовных панелей создателю авто пришлось проектировать своими силами с нуля. Сзади появился небольшой кузов для перевозки грузов.
Для лучшей проходимости вездеход ЗАЗ получил огромные колеса с грунтозацепами. Кроме того, автомобиль оснастили полноприводной трансмиссией.Важно
Как ни странно, вездеход сохранил не слишком мощный 40-сильный двигатель ЗАЗ-968М. Коробка передач также позаимствована у "Запорожца". Интересная деталь: он может передвигаться не только по суше, но и по воде.
Это не единственный внедорожник "Запорожец" в Украине – существует несколько интересных проектов. Тюнинг ЗАЗ-968М порой может быть весьма экстремальным – украинский народный автомобиль уже превращали в спорткар с мотором Porsche и даже электромобиль.
Также Фокус писал, что "Запорожец" даже готовят к службе в ВСУ — ему нашли применение на фронте.