Украинец превратил старый "Запорожец" в безумный вездеход (фото)

ЗАЗ-968М послужил донором для создания экстремального вездехода. Транспортное средство обладает отличной проходимостью и даже может плавать по воде.

Related video

В Украине построили впечатляющий вездеход для самых суровых условий. Удивительно, но основой для него послужил старенький ЗАЗ-968М "Запорожец". Об этом пишет сайт Автотема.

Внедорожник ЗАЗ построен мастером из Ровенской области. Сейчас уникальное транспортное средство продается всего за 60 000 гривен.

[ + – ] Донора выдают фары и лобовое стекло ЗАЗ

Визуально модель-донора выдают разве что передняя часть и лобовое стекло "Запорожца", а также руль и водительское кресло ЗАЗ. Большинство кузовных панелей создателю авто пришлось проектировать своими силами с нуля. Сзади появился небольшой кузов для перевозки грузов.

Для лучшей проходимости вездеход ЗАЗ получил огромные колеса с грунтозацепами. Кроме того, автомобиль оснастили полноприводной трансмиссией.

Важно

Машины по цене смартфонов: названы самые дешевые б/у авто в Украине

Как ни странно, вездеход сохранил не слишком мощный 40-сильный двигатель ЗАЗ-968М. Коробка передач также позаимствована у "Запорожца". Интересная деталь: он может передвигаться не только по суше, но и по воде.

[ + – ] Вездеход сохранил двигатель ЗАЗ-968М

Это не единственный внедорожник "Запорожец" в Украине – существует несколько интересных проектов. Тюнинг ЗАЗ-968М порой может быть весьма экстремальным – украинский народный автомобиль уже превращали в спорткар с мотором Porsche и даже электромобиль.

Также Фокус писал, что "Запорожец" даже готовят к службе в ВСУ — ему нашли применение на фронте.