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Авто

Украинец превратил старый "Запорожец" в безумный вездеход (фото)

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Вездеход ЗАЗ получил полный привод и огромные колеса

ЗАЗ-968М послужил донором для создания экстремального вездехода. Транспортное средство обладает отличной проходимостью и даже может плавать по воде.

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В Украине построили впечатляющий вездеход для самых суровых условий. Удивительно, но основой для него послужил старенький ЗАЗ-968М "Запорожец". Об этом пишет сайт Автотема.

Внедорожник ЗАЗ построен мастером из Ровенской области. Сейчас уникальное транспортное средство продается всего за 60 000 гривен.

Вездеход Запорожец, вездеход ЗАЗ, внедорожник ЗАЗ, тюнинг Запорожца, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-968М Запорожец Fullscreen
Донора выдают фары и лобовое стекло ЗАЗ

Визуально модель-донора выдают разве что передняя часть и лобовое стекло "Запорожца", а также руль и водительское кресло ЗАЗ. Большинство кузовных панелей создателю авто пришлось проектировать своими силами с нуля. Сзади появился небольшой кузов для перевозки грузов.

Для лучшей проходимости вездеход ЗАЗ получил огромные колеса с грунтозацепами. Кроме того, автомобиль оснастили полноприводной трансмиссией.

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Как ни странно, вездеход сохранил не слишком мощный 40-сильный двигатель ЗАЗ-968М. Коробка передач также позаимствована у "Запорожца". Интересная деталь: он может передвигаться не только по суше, но и по воде.

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Вездеход сохранил двигатель ЗАЗ-968М

Это не единственный внедорожник "Запорожец" в Украине – существует несколько интересных проектов. Тюнинг ЗАЗ-968М порой может быть весьма экстремальным – украинский народный автомобиль уже превращали в спорткар с мотором Porsche и даже электромобиль.

Также Фокус писал, что "Запорожец" даже готовят к службе в ВСУ — ему нашли применение на фронте.