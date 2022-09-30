Машины по цене смартфонов: названы самые дешевые б/у авто в Украине

В Украине несложно найти подержанные автомобили стоимостью менее $1000. Впрочем, большинство из них — старые советские модели возрастом свыше 30 лет.

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Бесплатная растаможка в Украине отменена три месяца назад, но существенного роста цен на б/у авто не наблюдается. На рынке вполне можно найти машины на ходу даже за 500-1000 долларов. Институт исследования авторынка определил самые дешевые авто с пробегом.

Эксперты проанализировали средние цены на ряд подержанных моделей. Выяснилось, что наиболее доступными сейчас являются старые советские или постсоветские модели. В условиях обилия б/у авто из Европы или США они потихоньку становятся неликвидными.

[ + – ] По цене менее $1000 можно найти и европейские модели вроде Renault 9 Фото: Renault

В двадцатке самых бюджетных авто с пробегом преобладают модели ВАЗ, ЗАЗ, "Москвич". Лидером рейтинга является "Запорожец", его средняя цена – $332.

Впрочем, за небольшие деньги также можно купить Renault, Fiat и Opel. Все машины очень старые: у большинства из них средний возраст превышает 30 лет, исключение составляет разве что "Таврия" (22,7 лет).

Важно

Какие б/у авто из Германии чаще всего пригоняют украинцы

Самые доступные модели б/у авто в Украине:

ЗАЗ-968 "Запорожец" — $332, средний возраст — 35,3 лет Москвич-2140 — $398, 38,8 лет Москвич-412 — $400, 37,6 лет ИЖ-2125 — $453, 35,8 лет ВАЗ-2101 — $550, 42,3 лет ВАЗ-2102 — $600, 41,5 лет ИЖ-2715 — $620, 32,1 лет ВАЗ-2103 — $650, 43 года Москвич-2141 — $650, 30,8 лет Renault 9 — $700, 32,1 лет Fiat Uno — $712, 33,5 лет ВАЗ-2105 — $734, 33,4 лет Fiat Regata — $750, 35 лет Volvo 340 — $750, 35,7 лет Peugeot 309 — $782, 33,3 лет ВАЗ-2106 — $800, 34,5 лет ГАЗ-24 "Волга" — $800, 38,7 лет ЗАЗ-1102 "Таврия" — $800, 22,7 лет Renault 11 — $800, 32 года Opel Ascona — $850, 35,5 лет

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