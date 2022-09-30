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Авто

Машины по цене смартфонов: названы самые дешевые б/у авто в Украине

ЗАЗ-968 Запорожец, ЗАЗ-968, саме дешевые бу авто, бу авто в Украине, авторынок Украины, авто с пробегом
Фото: ЗАЗ | "Запорожец" является самой доступной моделью авто в Украине

В Украине несложно найти подержанные автомобили стоимостью менее $1000. Впрочем, большинство из них — старые советские модели возрастом свыше 30 лет.

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Бесплатная растаможка в Украине отменена три месяца назад, но существенного роста цен на б/у авто не наблюдается. На рынке вполне можно найти машины на ходу даже за 500-1000 долларов. Институт исследования авторынка определил самые дешевые авто с пробегом.

Эксперты проанализировали средние цены на ряд подержанных моделей. Выяснилось, что наиболее доступными сейчас являются старые советские или постсоветские модели. В условиях обилия б/у авто из Европы или США они потихоньку становятся неликвидными.

ЗАЗ-968 Запорожец, ЗАЗ-968, саме дешевые бу авто, бу авто в Украине, авторынок Украины, авто с пробегом Fullscreen
По цене менее $1000 можно найти и европейские модели вроде Renault 9
Фото: Renault

В двадцатке самых бюджетных авто с пробегом преобладают модели ВАЗ, ЗАЗ, "Москвич". Лидером рейтинга является "Запорожец", его средняя цена – $332.

Впрочем, за небольшие деньги также можно купить Renault, Fiat и Opel. Все машины очень старые: у большинства из них средний возраст превышает 30 лет, исключение составляет разве что "Таврия" (22,7 лет).

Важно
Какие б/у авто из Германии чаще всего пригоняют украинцы
Какие б/у авто из Германии чаще всего пригоняют украинцы

Самые доступные модели б/у авто в Украине:

  1. ЗАЗ-968 "Запорожец" — $332, средний возраст — 35,3 лет
  2. Москвич-2140 — $398, 38,8 лет
  3. Москвич-412 — $400, 37,6 лет
  4. ИЖ-2125 — $453, 35,8 лет
  5. ВАЗ-2101 — $550, 42,3 лет
  6. ВАЗ-2102 — $600, 41,5 лет
  7. ИЖ-2715 — $620, 32,1 лет
  8. ВАЗ-2103 — $650, 43 года
  9. Москвич-2141 — $650, 30,8 лет
  10. Renault 9 — $700, 32,1 лет
  11. Fiat Uno — $712, 33,5 лет
  12. ВАЗ-2105 — $734, 33,4 лет
  13. Fiat Regata — $750, 35 лет
  14. Volvo 340 — $750, 35,7 лет
  15. Peugeot 309 — $782, 33,3 лет
  16. ВАЗ-2106 — $800, 34,5 лет
  17. ГАЗ-24 "Волга" — $800, 38,7 лет
  18. ЗАЗ-1102 "Таврия" — $800, 22,7 лет
  19. Renault 11 — $800, 32 года
  20. Opel Ascona — $850, 35,5 лет

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