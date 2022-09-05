Какие б/у авто из Германии чаще всего пригоняют украинцы

На авто из Германии в 2022 приходится 27,2% всего импорта машин с пробегом. Как правило, украинцы пригоняют недорогие б/у авто немецкого производства.

Подержанные авто из Германи традиционно пользуются спросом в Украине. Они, как правило, в хорошем состоянии благодаря качественному обслуживанию и езде по хорошим немецким дорогам. В Институте исследования авторынка назвали самые популярные б/у авто из Германии.

За шесть месяцев 2022 года в Украину ввезли 65,8 тыс. авто с пробегом из Германии. Это 27,2% от общего импорта и больше машин украинцы пригнали только из Польши.

[ + – ] Самое популярное б/у авто из Германии в Украине — Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Доля б/у авто из Германии выросла незначительно – с 23% в январе до 27,5% в июне. Вместе с тем, в абсолютных цифрах импорт за этот период вырос почти в 7 раз – с 3,8 тыс. до 25,1 тыс. машин в месяц Это было обусловлено введением бесплатной растаможки.

Подавляющее большинство этих авто были недорогими: 84,7 тыс. машин стоили менее 5000 долларов. В частности, пригнали 20,4 тыс. автомобилей стоимостью 1000-2000 долларов, 12,8 тыс. машин ценой до $1000 и 11,5 тыс. авто за 2000-3000 долларов.

Естественно, из Германии чаще всего везут немецкие модели. Лидируют авто бренда Volkswagen, причем больше всего пригнали Golf. А вот кроссоверов среди ТОП-15 лидеров нет.

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Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Самые популярные б/у авто из Германии в Украине за 2022 год:

Volkswagen Golf — 5867 авто, (средняя цена – $1895); Volkswagen Passat — 4336 авто, (средняя цена – $2697); Skoda Octavia — 2731 авто, (средняя цена – $2265); Volkswagen Touran — 2570 авто, (средняя цена – $2240 Opel Astra — 1938 авто, (средняя цена – $702); Renault Megane — 1922 авто, (средняя цена – $1870); Opel Zafira — 1874 авто, (средняя цена – $1633); Audi A4 — 1701 авто, (средняя цена – $2779); Ford Focus — 1673 авто, (средняя цена – $1645); Audi A6 — 1604 авто, (средняя цена – $4162); Renault Scenic — 1532 авто, (средняя цена – $1648); Mercedes-Benz E-Class — 1480 авто, (средняя цена – $4160); Skoda Fabia — 1314 авто, (средняя цена – $1214); BMW 3 Series — 1188 авто, (средняя цена – $2897); BMW 5 Series — 976 авто, (средняя цена – $5557).

Ранее Фокус рассказывал, что за август в Украине отмечен спад на рынке новых автомобилей.