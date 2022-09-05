Які вживані авто з Німеччини найчастіше приганяють українці

На авто з Німеччини в 2022 році припадає 27,2% всього імпорту машин з пробігом. Як правило, українці приганяють недорогі вживані авто німецького виробництва.

Уживані авто з Німеччини традиційно мають попит в Україні. Вони, як правило, у хорошому стані завдяки якісному обслуговуванню та їзді хорошими німецькими дорогами. В Інституті дослідження авторинку назвали найпопулярніші вживані авто з Німеччини.

За шість місяців 2022 року в Україну ввезли 65,8 тис. авто з пробігом із Німеччини. Це 27,2% від загального імпорту і більше машин українці пригнали лише з Польщі.

[ + – ] Найпопулярніші вживані авто з Німеччини в Україні — Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Частка б/в авто з Німеччини зросла незначно – з 23% у січні до 27,5% у червні. Разом з тим, в абсолютних цифрах імпорт за цей період зріс майже в 7 разів – з 3,8 тис. до 25,1 тис. машин на місяць. Це було зумовлено запровадженням безкоштовної розмитнення.

Переважна більшість цих авто була недорогою: 84,7 тис. машин коштували менше 5000 доларів. Зокрема, пригнали 20,4 тис. автомобілів вартістю 1000-2000 доларів, 12,8 тис. машин ціною до $1000 та 11,5 тис. авто за 2000-3000 доларів.

Звісно, з Німеччини найчастіше везуть німецькі моделі. Лідирують авто бренду Volkswagen, причому найбільше пригнали Golf. А ось кросоверів серед ТОП-15 лідерів немає.

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Найпопулярніші вживані авто з Німеччини в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Golf — 5867 авто, (середня ціна — $ 1895); Volkswagen Passat — 4336 авто, (середня ціна — $ 2697); Skoda Octavia — 2731 авто, (середня ціна — $ 2265); Volkswagen Touran — 2570 авто, (середня ціна — $ 2240 Opel Astra — 1938 авто, (середня ціна — $ 702); Renault Megane — 1922 авто, (середня ціна — $ 1870); Opel Zafira — 1874 авто, (середня ціна — $ 1633); Audi A4 — 1701 авто, (середня ціна — $ 2779); Ford Focus — 1673 авто, (середня ціна — $ 1645); Audi A6 — 1604 авто, (середня ціна — $ 4162); Renault Scenic — 1532 авто, (середня ціна — $ 1648); Mercedes-Benz E-Class — 1480 авто, (середня ціна — $ 4160); Skoda Fabia — 1314 авто, (середня ціна — $ 1214); BMW 3 Series — 1188 авто, (середня ціна — $ 2897); BMW 5 Series — 976 авто, (середня ціна — $ 5557).

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