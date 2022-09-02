Названо найпопулярніші вживані авто з Польщі в Україні

Понад третину всіх авто з пробігом завозять до України з Польщі. Переважна більшість із них — недорогі машини вартістю до 5000 доларів.

2022 року найбільше автомобілів з пробігом в Україну пригнали з Польщі. За перше півріччя із сусідньої країни ввезли 89,2 тис. вживаних авто або 36,9% від загальної кількості. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Примітно, що частка авто з Польщі в Україні особливо не змінювалась протягом 2022 року та становила 35-37%. В той же час, в абсолютних цифрах різниця була суттєвою: якщо в січні ввезли 5,7 тис. машин, то в червні – 34,2 тис. Стрімке зростання обумовлено скасуванням плати за розмитнення.

[ + – ] Найбільше із Польщі в Україну ввезли Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Як правило, українці купують недорогі уживані авто в Польщі – середня їх ціна становить лише $2565, а 91,5% ввезених машин коштували менше 5000 доларів.

Найбільше (32,7 тис. штук чи 36,7%) пригнали автомобілів ціною від 1000 до 2000 доларів. Ще 18,2 тис. авто коштували до $1000, а 16,8 тис. – 2000-3000 доларів.

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Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

Найпопулярніші вживані авто з Польщі — такі ж, як і в цілому по ринку. Лідерами є моделі Volkswagen.

ТОП-15 найпопулярніших авто з Польщі в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat – 6370 авто (середня ціна – $2059) Volkswagen Golf – 4926 авто (середня ціна – $1585) Skoda Octavia – 3912 авто (середня ціна – $2111) Renault Megane – 2920 авто (середня ціна – $1791) Renault Scenic – 2866 авто (середня ціна – $1617) Audi A4 – 2709 авто (середня ціна – $2156) Opel Astra – 2521 авто (середня ціна – $1560) Opel Zafira – 2346 авто (середня ціна – $1558) Ford Focus – 2292 авто (середня ціна – $1581) Volkswagen Touran – 2148 авто (середня ціна – $2026) BMW 3 Series – 2022 авто (середня ціна – $2136) Audi A6 – 1956 авто (середня ціна – $2821) Skoda Fabia – 1480 авто (середня ціна – $1496) Toyota Avensis – 1474 авто (середня ціна – $2103) Opel Vectra – 1272 авто (середня ціна – $1316)

Раніше Фокус розповідав, що в Україні за серпень обвалилися продажі нових автомобілів.