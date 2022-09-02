Названы самые популярные б/у авто из Польши в Украине

Более трети всех авто с пробегом завозят в Украину из Польши. Подавляющее большинство из них — недорогие машины стоимостью до 5000 долларов.

В 2022 году больше всего подержанных автомобилей в Украину пригнали из Польши. За первое полугодие из соседней страны ввезли 89,2 тыс. б/у авто или 36,9% от общего количества. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Примечательно, что доля авто из Польши в Украине особо не менялась на протяжении 2022 года и составляла 35-37%. В то же время, в абсолютных цифрах разница была существенной: если в январе ввезли 5,7 тыс. машин, то в июне – 34,2 тыс. Стремительный рост был обусловлен отменой платы за растаможку.

[ + – ] Больше всего из Польши в Украину ввезли Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Как правило, украинцы покупают недорогие б/у авто в Польше – средняя их цена составляет всего $2565, а 91,5% ввезенных машин стоили менее 5000 долларов.

Больше всего (32,7 тыс. штук или 36,7%) пригнали автомобилей ценой от 1000 до 2000 долларов. Еще 18,2 тыс. авто стоили до $1000, а 16,8 тыс. – 2000-3000 долларов.

Важно

Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Самые популярные б/у авто из Польши – такие же, как и в целом по рынку. Лидерами являются модели Volkswagen.

ТОП-15 самых популярных авто из Польши в Украине за 2022 год:

Volkswagen Passat – 6370 авто (средняя цена – $2059) Volkswagen Golf – 4926 авто (средняя цена – $1585) Skoda Octavia – 3912 авто (средняя цена – $2111) Renault Megane – 2920 авто (средняя цена – $1791) Renault Scenic – 2866 авто (средняя цена – $1617) Audi A4 – 2709 авто (средняя цена – $2156) Opel Astra – 2521 авто (средняя цена – $1560) Opel Zafira – 2346 авто (средняя цена – $1558) Ford Focus – 2292 авто (средняя цена – $1581) Volkswagen Touran – 2148 авто (средняя цена – $2026) BMW 3 Series – 2022 авто (средняя цена – $2136) Audi A6 – 1956 авто (средняя цена – $2821) Skoda Fabia – 1480 авто (средняя цена – $1496) Toyota Avensis – 1474 авто (средняя цена – $2103) Opel Vectra – 1272 авто (средняя цена – $1316)

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за август обвалились продажи новых автомобилей.