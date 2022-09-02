Названы самые популярные б/у авто из Польши в Украине
Более трети всех авто с пробегом завозят в Украину из Польши. Подавляющее большинство из них — недорогие машины стоимостью до 5000 долларов.
В 2022 году больше всего подержанных автомобилей в Украину пригнали из Польши. За первое полугодие из соседней страны ввезли 89,2 тыс. б/у авто или 36,9% от общего количества. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Примечательно, что доля авто из Польши в Украине особо не менялась на протяжении 2022 года и составляла 35-37%. В то же время, в абсолютных цифрах разница была существенной: если в январе ввезли 5,7 тыс. машин, то в июне – 34,2 тыс. Стремительный рост был обусловлен отменой платы за растаможку.
Как правило, украинцы покупают недорогие б/у авто в Польше – средняя их цена составляет всего $2565, а 91,5% ввезенных машин стоили менее 5000 долларов.
Больше всего (32,7 тыс. штук или 36,7%) пригнали автомобилей ценой от 1000 до 2000 долларов. Еще 18,2 тыс. авто стоили до $1000, а 16,8 тыс. – 2000-3000 долларов.Важно
Самые популярные б/у авто из Польши – такие же, как и в целом по рынку. Лидерами являются модели Volkswagen.
ТОП-15 самых популярных авто из Польши в Украине за 2022 год:
- Volkswagen Passat – 6370 авто (средняя цена – $2059)
- Volkswagen Golf – 4926 авто (средняя цена – $1585)
- Skoda Octavia – 3912 авто (средняя цена – $2111)
- Renault Megane – 2920 авто (средняя цена – $1791)
- Renault Scenic – 2866 авто (средняя цена – $1617)
- Audi A4 – 2709 авто (средняя цена – $2156)
- Opel Astra – 2521 авто (средняя цена – $1560)
- Opel Zafira – 2346 авто (средняя цена – $1558)
- Ford Focus – 2292 авто (средняя цена – $1581)
- Volkswagen Touran – 2148 авто (средняя цена – $2026)
- BMW 3 Series – 2022 авто (средняя цена – $2136)
- Audi A6 – 1956 авто (средняя цена – $2821)
- Skoda Fabia – 1480 авто (средняя цена – $1496)
- Toyota Avensis – 1474 авто (средняя цена – $2103)
- Opel Vectra – 1272 авто (средняя цена – $1316)
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за август обвалились продажи новых автомобилей.