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Названы самые популярные б/у авто из Польши в Украине

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Больше всего подержанных авто в Украину ввозят из Польши

Более трети всех авто с пробегом завозят в Украину из Польши. Подавляющее большинство из них — недорогие машины стоимостью до 5000 долларов.

В 2022 году больше всего подержанных автомобилей в Украину пригнали из Польши. За первое полугодие из соседней страны ввезли 89,2 тыс. б/у авто или 36,9% от общего количества. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Примечательно, что доля авто из Польши в Украине особо не менялась на протяжении 2022 года и составляла 35-37%. В то же время, в абсолютных цифрах разница была существенной: если в январе ввезли 5,7 тыс. машин, то в июне – 34,2 тыс. Стремительный рост был обусловлен отменой платы за растаможку.

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Больше всего из Польши в Украину ввезли Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Как правило, украинцы покупают недорогие б/у авто в Польше – средняя их цена составляет всего $2565, а 91,5% ввезенных машин стоили менее 5000 долларов.

Больше всего (32,7 тыс. штук или 36,7%) пригнали автомобилей ценой от 1000 до 2000 долларов. Еще 18,2 тыс. авто стоили до $1000, а 16,8 тыс. – 2000-3000 долларов.

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Самые популярные б/у авто из Польши – такие же, как и в целом по рынку. Лидерами являются модели Volkswagen.

ТОП-15 самых популярных авто из Польши в Украине за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat – 6370 авто (средняя цена – $2059)
  2. Volkswagen Golf – 4926 авто (средняя цена – $1585)
  3. Skoda Octavia – 3912 авто (средняя цена – $2111)
  4. Renault Megane – 2920 авто (средняя цена – $1791)
  5. Renault Scenic – 2866 авто (средняя цена – $1617)
  6. Audi A4 – 2709 авто (средняя цена – $2156)
  7. Opel Astra – 2521 авто (средняя цена – $1560)
  8. Opel Zafira – 2346 авто (средняя цена – $1558)
  9. Ford Focus – 2292 авто (средняя цена – $1581)
  10. Volkswagen Touran – 2148 авто (средняя цена – $2026)
  11. BMW 3 Series – 2022 авто (средняя цена – $2136)
  12. Audi A6 – 1956 авто (средняя цена – $2821)
  13. Skoda Fabia – 1480 авто (средняя цена – $1496)
  14. Toyota Avensis – 1474 авто (средняя цена – $2103)
  15. Opel Vectra – 1272 авто (средняя цена – $1316)

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за август обвалились продажи новых автомобилей.