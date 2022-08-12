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Авто

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну в 2022 році (статистика)

Продаж авто, авторинок України, авто зі США, авто з Європи, найпопулярніші б/у авто в Україні, імпорт авто
Фото: autocentre.ua | У 2022 році більшість вживаних авто ввезли з Європи

Під час війни імпорт авто зі США в Україну практичний зупинився, тому переважну більшість машин із пробігом у 2022 році пригнано з Європи. Найбільший попит мають німецькі моделі.

Імпорт уживаних автомобілів в Україну стрімко зростає, навіть незважаючи на війну. Із січня до липня в нашу країну ввезли 278,6 тис. авто з пробігом — це найкращий результат із 1997 року. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.

Переважну більшість уживаних легкових машин (202,8 тис. або 72,8%) ввезли з квітня до червня — під час дії безкоштовного розмитнення. Цікаво, що за цей час перепродали лише 30,3 тис. автомобілів.

Війна, звісно, внесла свої корективи — після 24 лютого імпорт авто зі США фактично припинився і більшість машин пригнали з Європи. Це позначилося і на структурі ринку — найпопулярнішими стали саме європейські марки та моделі.

Продаж авто, авторинок України, авто зі США, авто з Європи, найпопулярніші вживані авто в Україні, імпорт авто
Найпопулярніше вживане авто в Україні — Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів на вторинному ринку

  1. Volkswagen — 19,3%.
  2. Renault — 8,7%.
  3. Opel — 7,3%.
  4. Ford — 7%.
  5. Skoda — 6,5%.
  6. Audi — 6,3%.
  7. BMW — 5,4%.
  8. Mercedes-Benz — 4,8%.
  9. Nissan — 3,8%.
  10. Hyundai — 3,4%.

Найбільший попит мають моделі німецького виробництва. Серед ТОП-20 лідерів їх понад половина.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

  1. Volkswagen Passat — 16 216 шт.
  2. Volkswagen Golf — 14 801 шт.
  3. Skoda Octavia — 10 913 шт.
  4. Renault Megane — 8 463 шт.
  5. Renault Scenic — 7 505 шт.
  6. Ford Focus — 6 746 шт.
  7. Volkswagen Touran — 6 625 шт.
  8. Opel Zafira — 6 357 шт.
  9. Opel Astra — 6 194 шт.
  10. Audi A4 — 6 153 шт.
  11. Audi A6 — 5 645 шт.
  12. BMW 3 Series — 4 650 шт.
  13. Skoda Fabia — 4 226 шт.
  14. Toyota Avensis — 4 073 шт.
  15. Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт.
  16. BMW 5 Series — 3 532 шт.
  17. Nissan Qashqai — 3379 шт.
  18. BMW X5 — 3 040 шт.
  19. Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
  20. Volkswagen Touareg — 2 431 шт.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні під час війни встановили новий рекорд.