Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну в 2022 році (статистика)

Під час війни імпорт авто зі США в Україну практичний зупинився, тому переважну більшість машин із пробігом у 2022 році пригнано з Європи. Найбільший попит мають німецькі моделі.

Імпорт уживаних автомобілів в Україну стрімко зростає, навіть незважаючи на війну. Із січня до липня в нашу країну ввезли 278,6 тис. авто з пробігом — це найкращий результат із 1997 року. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.

Переважну більшість уживаних легкових машин (202,8 тис. або 72,8%) ввезли з квітня до червня — під час дії безкоштовного розмитнення. Цікаво, що за цей час перепродали лише 30,3 тис. автомобілів.

Війна, звісно, внесла свої корективи — після 24 лютого імпорт авто зі США фактично припинився і більшість машин пригнали з Європи. Це позначилося і на структурі ринку — найпопулярнішими стали саме європейські марки та моделі.

[ + – ] Найпопулярніше вживане авто в Україні — Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів на вторинному ринку

Volkswagen — 19,3%. Renault — 8,7%. Opel — 7,3%. Ford — 7%. Skoda — 6,5%. Audi — 6,3%. BMW — 5,4%. Mercedes-Benz — 4,8%. Nissan — 3,8%. Hyundai — 3,4%.

Найбільший попит мають моделі німецького виробництва. Серед ТОП-20 лідерів їх понад половина.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

Volkswagen Passat — 16 216 шт. Volkswagen Golf — 14 801 шт. Skoda Octavia — 10 913 шт. Renault Megane — 8 463 шт. Renault Scenic — 7 505 шт. Ford Focus — 6 746 шт. Volkswagen Touran — 6 625 шт. Opel Zafira — 6 357 шт. Opel Astra — 6 194 шт. Audi A4 — 6 153 шт. Audi A6 — 5 645 шт. BMW 3 Series — 4 650 шт. Skoda Fabia — 4 226 шт. Toyota Avensis — 4 073 шт. Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт. BMW 5 Series — 3 532 шт. Nissan Qashqai — 3379 шт. BMW X5 — 3 040 шт. Volkswagen Tiguan — 2 459 шт. Volkswagen Touareg — 2 431 шт.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні під час війни встановили новий рекорд.