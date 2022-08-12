Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну в 2022 році (статистика)
Під час війни імпорт авто зі США в Україну практичний зупинився, тому переважну більшість машин із пробігом у 2022 році пригнано з Європи. Найбільший попит мають німецькі моделі.
Імпорт уживаних автомобілів в Україну стрімко зростає, навіть незважаючи на війну. Із січня до липня в нашу країну ввезли 278,6 тис. авто з пробігом — це найкращий результат із 1997 року. Таку статистику наводить Інститут досліджень авторинку.
Переважну більшість уживаних легкових машин (202,8 тис. або 72,8%) ввезли з квітня до червня — під час дії безкоштовного розмитнення. Цікаво, що за цей час перепродали лише 30,3 тис. автомобілів.
Війна, звісно, внесла свої корективи — після 24 лютого імпорт авто зі США фактично припинився і більшість машин пригнали з Європи. Це позначилося і на структурі ринку — найпопулярнішими стали саме європейські марки та моделі.
ТОП-10 найпопулярніших автобрендів на вторинному ринку
- Volkswagen — 19,3%.
- Renault — 8,7%.
- Opel — 7,3%.
- Ford — 7%.
- Skoda — 6,5%.
- Audi — 6,3%.
- BMW — 5,4%.
- Mercedes-Benz — 4,8%.
- Nissan — 3,8%.
- Hyundai — 3,4%.
Найбільший попит мають моделі німецького виробництва. Серед ТОП-20 лідерів їх понад половина.Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік
- Volkswagen Passat — 16 216 шт.
- Volkswagen Golf — 14 801 шт.
- Skoda Octavia — 10 913 шт.
- Renault Megane — 8 463 шт.
- Renault Scenic — 7 505 шт.
- Ford Focus — 6 746 шт.
- Volkswagen Touran — 6 625 шт.
- Opel Zafira — 6 357 шт.
- Opel Astra — 6 194 шт.
- Audi A4 — 6 153 шт.
- Audi A6 — 5 645 шт.
- BMW 3 Series — 4 650 шт.
- Skoda Fabia — 4 226 шт.
- Toyota Avensis — 4 073 шт.
- Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт.
- BMW 5 Series — 3 532 шт.
- Nissan Qashqai — 3379 шт.
- BMW X5 — 3 040 шт.
- Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
- Volkswagen Touareg — 2 431 шт.
Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні під час війни встановили новий рекорд.