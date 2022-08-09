Як змінилися ціни на вживані авто в Україні після скасування безкоштовного розмитнення

Експерти вивчили ціни на вторинному ринку через місяць після скасування нульового розмитнення авто. Результати виявилися доволі несподіваними.

Скасування безкоштовного розмитнення з 1 липня вже вплинуло на ринок вживаних авто в Україні — продаж машин різко скоротився. Раніше експерти ринку прогнозували зростання цін на авто з пробігом. В інформаційно-аналітичній групі Auto-Consulting взялися перевірити, чи змінилася вартість старих машин.

У межах дослідження було порівняно середні ціни на вживані авто в Україні за червень і серпень 2022 року. У Auto-Consulting обрали найбільш популярні моделі на "вторинці" різних років випуску. Результат виявився несподіваним — з'ясувалося, що поки що більшість машин або не подорожчали, або додали в ціні незначно.

[ + – ] Volkswagen Passat B7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat

Passat B2 — з $900 до $800 (на $100 дешевше)

Passat B3 — з $999 до $899 (на $100 дешевше)

Passat B4 — з $1 500 до $1 600 (на $100 дорожче)

Passat B5 — з $2 400 до $2 500 (на $100 дорожче)

Passat B6 — з $3 500 до $4 300 (на $800 дорожче)

Passat B7 — з $6 500 до $7 000 (на $500 дорожче)

Passat B8 — з $13 500 до $10 999 (на $2 500 дешевше)

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Skoda Octavia

Octavia A5 — з $2 700 до $3 500 (на $800 дорожче)

Octavia A7 — з $6 300 до $7 950 (на $1 650 дорожче)

Octavia A8 — з $21 690 до $20 700 (на $990 дешевше)

Volkswagen Golf

Golf IV — з $ 2000 до $2 000

Golf V — з $3 800 до $3 200 (на $600 дешевше)

Golf VI — з $4 300 до $5 000 (на $700 дорожче)

Golf VII — з $8 800 до $7 500 (на $1 300 дешевше)

Renault Megane

1997 — з $2 000 до $1 700 (на $300 дешевше)

2010 — $4 650 до $4 650

2020 — з $16 000 до $16 200 (на $200 дорожче)

[ + – ] Ford Focus 2010 року Фото: Ford

Ford Focus

2001 — з $2 700 до $2 350 (на $350 дешевше)

2010 — з $5 400 до $4 700 (на $700 дешевше)

Opel Astra

1994 – з $1 400 до $1 400

2010 — з $3 900 до $4 400 (на $500 дорожче)

2020 — з $14 900 до $11 800 (на $3 100 дешевше)

Audi A6

1996 — з $2 350 до $2 000 (на $350 дешевше)

2010 — з $8 700 до $8 700

2020 — з $46 000 до $40 000 (на $6 000 дешевше)

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Audi A4

1995 — з $1 900 до $2 500 (на $600 дорожче)

2010 — з $8 300 до $6 900 (на $1 400 дешевше)

Renault Scenic

2010 — з $4 800 до $5 200 (на $400 дорожче)

2017 — з $11 400 до $11 300 (на $100 дешевше)

Раніше Фокус повідомляв, що продаж нових авто в Україні за липень зріс на 26%, а в серед лідерів відбулися зміни.