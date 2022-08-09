Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки

Эксперты изучили цены на вторичном рынке через месяц после отмены нулевой растаможки авто. Результаты оказались довольно неожиданными.

Отмена бесплатной растаможки с 1 июля уже повлияла на рынок б/у авто в Украине – продажи машин резко сократились. Ранее эксперты рынка прогнозировали и рост цен на авто с пробегом. В информационно-аналитической группе Auto-Consulting взялись проверить, изменилась ли стоимость подержанных машин.

В рамках исследования были сравнены средние цены на б/у авто в Украине за июнь и август 2022 года. В Auto-Consulting выбрали наиболее популярные модели на "вторичке" разных годов выпуска. Результат оказался неожиданным — выяснилось, что пока большинство машин либо не подорожали, либо прибавили в цене незначительно.

[ + – ] Volkswagen Passat B7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat

Passat B2 – с $900 до $800 (на $100 дешевле)

Passat B3 – с $999 до $899 (на $100 дешевле)

Passat B4 – с $1500 до $1600 (на $100 дороже)

Passat B5 – с $2400 до $2500(на $100 дороже)

Passat B6 – с $3500 до $4300 (на $800 дороже)

Passat B7 – с $6500 до $7000 (на $500 дороже)

Passat B8 – с $13500 до $10999 (на $2500 дешевле)

Важно

Рост курса доллара: как изменились цены новых авто в Украине

Skoda Octavia

Octavia A5 – с $2700 до $3500 (на $800 дороже)

Octavia A7 – с $6300 до $7950 (на $1650 дороже)

Octavia A8 – с $21690 до $20700 (на $990 дешевле)

Volkswagen Golf

Golf IV – с $2000 до $2000

Golf V – с $3800 до $3200 (на $600 дешевле)

Golf VI – с $4300 до $5000 (на $700 дороже)

Golf VII – с $8800 до $7500 (на $1300 дешевле)

Renault Megane

1997 – с $2000 до $1700 (на $300 дешевле)

2010 – с $4650 до $4650

2020 – с $16000 до $16200 (на $200 дороже)

[ + – ] Ford Focus 2010 года Фото: Ford

Ford Focus

2001 – с $2700 до $2350 (на $350 дешевле)

2010 – с $5400 до $4700 (на $700 дешевле)

Opel Astra

1994 – с $1400 до $1400

2010 – с $3900 до $4400 (на $500 дороже)

2020 – с $14900 до $11800 (на $3100 дешевле)

Audi A6

1996 – с $2350 до $2000 (на $350 дешевле)

2010 – с $8700 до $8700

2020 – с $46000 до $40000 (на $6000 дешевле)

Важно

Новая "электричка" по цене Camry. Самые доступные электромобили в Украине во время войны

Audi A4

1995 – с $1900 до $2500 (на $600 дороже)

2010 – с $8300 до $6900 (на $1400 дешевле)

Renault Scenic

2010 – с $4800 до $5200 (на $400 дороже)

2017 – с $11400 до $11300 (на $100 дешевле)

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине за июль выросли на 26%, а в стане лидеров произошли перемены.