Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки
Эксперты изучили цены на вторичном рынке через месяц после отмены нулевой растаможки авто. Результаты оказались довольно неожиданными.
Отмена бесплатной растаможки с 1 июля уже повлияла на рынок б/у авто в Украине – продажи машин резко сократились. Ранее эксперты рынка прогнозировали и рост цен на авто с пробегом. В информационно-аналитической группе Auto-Consulting взялись проверить, изменилась ли стоимость подержанных машин.
В рамках исследования были сравнены средние цены на б/у авто в Украине за июнь и август 2022 года. В Auto-Consulting выбрали наиболее популярные модели на "вторичке" разных годов выпуска. Результат оказался неожиданным — выяснилось, что пока большинство машин либо не подорожали, либо прибавили в цене незначительно.
Volkswagen Passat
- Passat B2 – с $900 до $800 (на $100 дешевле)
- Passat B3 – с $999 до $899 (на $100 дешевле)
- Passat B4 – с $1500 до $1600 (на $100 дороже)
- Passat B5 – с $2400 до $2500(на $100 дороже)
- Passat B6 – с $3500 до $4300 (на $800 дороже)
- Passat B7 – с $6500 до $7000 (на $500 дороже)
- Passat B8 – с $13500 до $10999 (на $2500 дешевле)
Skoda Octavia
- Octavia A5 – с $2700 до $3500 (на $800 дороже)
- Octavia A7 – с $6300 до $7950 (на $1650 дороже)
- Octavia A8 – с $21690 до $20700 (на $990 дешевле)
Volkswagen Golf
- Golf IV – с $2000 до $2000
- Golf V – с $3800 до $3200 (на $600 дешевле)
- Golf VI – с $4300 до $5000 (на $700 дороже)
- Golf VII – с $8800 до $7500 (на $1300 дешевле)
Renault Megane
- 1997 – с $2000 до $1700 (на $300 дешевле)
- 2010 – с $4650 до $4650
- 2020 – с $16000 до $16200 (на $200 дороже)
Ford Focus
- 2001 – с $2700 до $2350 (на $350 дешевле)
- 2010 – с $5400 до $4700 (на $700 дешевле)
Opel Astra
- 1994 – с $1400 до $1400
- 2010 – с $3900 до $4400 (на $500 дороже)
- 2020 – с $14900 до $11800 (на $3100 дешевле)
Audi A6
- 1996 – с $2350 до $2000 (на $350 дешевле)
- 2010 – с $8700 до $8700
- 2020 – с $46000 до $40000 (на $6000 дешевле)
Audi A4
- 1995 – с $1900 до $2500 (на $600 дороже)
- 2010 – с $8300 до $6900 (на $1400 дешевле)
Renault Scenic
- 2010 – с $4800 до $5200 (на $400 дороже)
- 2017 – с $11400 до $11300 (на $100 дешевле)
Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине за июль выросли на 26%, а в стане лидеров произошли перемены.