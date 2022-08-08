Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров
После отмены бесплатной растаможки импорт подержанных авто в Украину резко сократился. Тем не менее, их все равно продают в разы больше, чем новых машин.
За июль в Украине первую регистрацию прошли 45,8 тыс. авто с пробегом. Это почти вдвое меньше, чем в июне и на 16% меньше, чем в июле прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
В предыдущие месяцы продажи б/у авто в Украине стабильно росли, что было обусловлено бесплатной растаможкой. После ее отмены с 1 июля импорт авто с пробегом снизился примерно в 10 раз — их ввезли только 9249. Впрочем, новых автомобилей за июль купили гораздо меньше.
Примерно 75% подержанных машин, пригнанных в июле, были старше 10 лет. Доля авто в возрасте 5-10 лет составляет 15%, а машин младше 5 лет – 10%.
Больше всего б/у авто поставили на учет во Львовской области – 14%. На втором месте – Волынская область (11%), а на третьем – Ровенская (8%).
Названы и самые популярные б/у авто в Украине. Лидеры рынка не изменились.
ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине за июль 2022 года:
- Volkswagen Passat – 2,8 тыс. шт.;
- Volkswagen Golf – 2,7 тыс. шт.;
- Renault Megane – 2,2 тыс. шт.;
- Skoda Octavia – 1,7 тыс. шт.;
- Ford Focus – 1,3 тыс. шт.
Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 310,2 тыс. авто с пробегом – на четверть больше, чем годом ранее.
Ранее Фокус сообщал, что эксперты прогнозируют рост цен на б/у авто в Украине уже в ближайшее время.