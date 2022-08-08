Продажи б/у авто в Украине существенно снизились: причины и ТОП-5 моделей-лидеров

После отмены бесплатной растаможки импорт подержанных авто в Украину резко сократился. Тем не менее, их все равно продают в разы больше, чем новых машин.

За июль в Украине первую регистрацию прошли 45,8 тыс. авто с пробегом. Это почти вдвое меньше, чем в июне и на 16% меньше, чем в июле прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

В предыдущие месяцы продажи б/у авто в Украине стабильно росли, что было обусловлено бесплатной растаможкой. После ее отмены с 1 июля импорт авто с пробегом снизился примерно в 10 раз — их ввезли только 9249. Впрочем, новых автомобилей за июль купили гораздо меньше.

[ + – ] Volkswagen Passat сохраняет лидерство на вторичном рынке Фото: Volkswagen

Примерно 75% подержанных машин, пригнанных в июле, были старше 10 лет. Доля авто в возрасте 5-10 лет составляет 15%, а машин младше 5 лет – 10%.

Больше всего б/у авто поставили на учет во Львовской области – 14%. На втором месте – Волынская область (11%), а на третьем – Ровенская (8%).

Названы и самые популярные б/у авто в Украине. Лидеры рынка не изменились.

ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине за июль 2022 года:

Volkswagen Passat – 2,8 тыс. шт.; Volkswagen Golf – 2,7 тыс. шт.; Renault Megane – 2,2 тыс. шт.; Skoda Octavia – 1,7 тыс. шт.; Ford Focus – 1,3 тыс. шт.

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Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 310,2 тыс. авто с пробегом – на четверть больше, чем годом ранее.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты прогнозируют рост цен на б/у авто в Украине уже в ближайшее время.