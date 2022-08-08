Продаж уживаних авто в Україні суттєво знизився: причини та ТОП-5 моделей-лідерів

Після скасування безкоштовного розмитнення імпорт підтриманих авто в Україну різко скоротився. Проте їх усе одно продають у рази більше, ніж нових машин.

За липень в Україні першу реєстрацію пройшли 45,8 тис. авто з пробігом. Це майже вдвічі менше, ніж у червні та на 16% менше, ніж у липні минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

У попередні місяці продаж уживаних авто в Україні стабільно зростав, що було обумовлено безкоштовним розмитненням. Після його скасування з 1 липня імпорт авто з пробігом знизився приблизно в 10 разів — їх ввезли лише 9 249. Утім, нових автомобілів за липень купили набагато менше.

[ + – ] Volkswagen Passat зберігає лідерство на вторинному ринку Фото: Volkswagen

Приблизно 75% старих машин, пригнаних у липні, були старші 10 років. Частка авто віком 5-10 років становить 15%, а машин молодше 5 років — 10%.

Найбільше вживаних авто поставили на облік у Львівській області — 14%. На другому місці — Волинська область (11%), а на третьому — Рівненська (8%).

Названі й найпопулярніші вживані авто в Україні. Лідери ринку не змінились.

ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні за липень 2022 року:

Volkswagen Passat — 2,8 тис. екземплярів. Volkswagen Golf — 2,7 тис. екземплярів. Renault Megane — 2,2 тис. екземплярів. Skoda Octavia — 1,7 тис. екземплярів. Ford Focus — 1,3 тис. екземплярів.

Важливо

Volkswagen та BMW замість Лади: безкоштовне розмитнення оновило автопарк України

Усього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 310,2 тис. авто з пробігом — на чверть більше ніж роком раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти прогнозують зростання цін на вживані авто в Україні вже найближчим часом.