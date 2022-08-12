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Авто

Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину в 2022 году (статистика)

Продажи бу авто, авторынок Украины, авто из США, авто из Европы, самые популярные б/у авто в Украине, импорт авто
Фото: autocentre.ua | В 2022 году большинство б/у авто ввезли из Европы

Во время войны импорт авто из США в Украину практический остановился, поэтому подавляющее большинство машин с пробегом в 2022 году пригнаны из Европы. Наибольшим спросом пользуются немецкие модели.

Импорт б/у авто в Украину стремительно растет, даже несмотря на войну. С января по июль в нашу страну ввезли 278,6 тыс. авто с пробегом – это лучший результат с 1997 года. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.

Подавляющее большинство подержанных легковых машин (202,8 тыс. или 72,8%) ввезли с апреля по июнь – во время действия бесплатной растаможки. Примечательно, что перепродали за это время только 30,3 тыс. автомобилей.

Война, конечно, внесла свои коррективы – после 24 февраля импорт авто из США фактически прекратился и большинство машин пригнали из Европы. Это отобразилось и на структуре рынка – самыми популярными стали именно европейские марки и модели.

Продажи бу авто, авторынок Украины, авто из США, авто из Европы, самые популярные б/у авто в Украине, импорт авто
Самое популярное б/у авто в Украине — Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных автобрендов на вторичном рынке

  1. Volkswagen – 19,3%
  2. Renault – 8,7%
  3. Opel – 7,3%
  4. Ford – 7%
  5. Skoda – 6,5%
  6. Audi – 6,3%
  7. BMW – 5,4%
  8. Mercedes-Benz – 4,8%
  9. Nissan – 3,8%
  10. Hyundai – 3,4%

Наибольшим спросом пользуются модели немецкого производства. Среди ТОП-20 лидеров их больше половины.

Важно
Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки
Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год

  1. Volkswagen Passat — 16 216 шт.
  2. Volkswagen Golf — 14 801 шт.
  3. Skoda Octavia — 10 913 шт.
  4. Renault Megane — 8 463 шт.
  5. Renault Scenic — 7 505 шт.
  6. Ford Focus — 6 746 шт.
  7. Volkswagen Touran — 6 625 шт.
  8. Opel Zafira — 6 357 шт.
  9. Opel Astra — 6 194 шт.
  10. Audi A4 — 6 153 шт.
  11. Audi A6 — 5 645 шт.
  12. BMW 3 Series — 4 650 шт.
  13. Skoda Fabia — 4 226 шт.
  14. Toyota Avensis — 4 073 шт.
  15. Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт.
  16. BMW 5 Series — 3 532 шт.
  17. Nissan Qashqai — 3 379 шт.
  18. BMW X5 — 3 040 шт.
  19. Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
  20. Volkswagen Touareg — 2 431 шт.

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в украине во время войны установили новый рекорд.