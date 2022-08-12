Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину в 2022 году (статистика)

Во время войны импорт авто из США в Украину практический остановился, поэтому подавляющее большинство машин с пробегом в 2022 году пригнаны из Европы. Наибольшим спросом пользуются немецкие модели.

Импорт б/у авто в Украину стремительно растет, даже несмотря на войну. С января по июль в нашу страну ввезли 278,6 тыс. авто с пробегом – это лучший результат с 1997 года. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.

Подавляющее большинство подержанных легковых машин (202,8 тыс. или 72,8%) ввезли с апреля по июнь – во время действия бесплатной растаможки. Примечательно, что перепродали за это время только 30,3 тыс. автомобилей.

Война, конечно, внесла свои коррективы – после 24 февраля импорт авто из США фактически прекратился и большинство машин пригнали из Европы. Это отобразилось и на структуре рынка – самыми популярными стали именно европейские марки и модели.

[ + – ] Самое популярное б/у авто в Украине — Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных автобрендов на вторичном рынке

Volkswagen – 19,3% Renault – 8,7% Opel – 7,3% Ford – 7% Skoda – 6,5% Audi – 6,3% BMW – 5,4% Mercedes-Benz – 4,8% Nissan – 3,8% Hyundai – 3,4%

Наибольшим спросом пользуются модели немецкого производства. Среди ТОП-20 лидеров их больше половины.

Важно

Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год

Volkswagen Passat — 16 216 шт. Volkswagen Golf — 14 801 шт. Skoda Octavia — 10 913 шт. Renault Megane — 8 463 шт. Renault Scenic — 7 505 шт. Ford Focus — 6 746 шт. Volkswagen Touran — 6 625 шт. Opel Zafira — 6 357 шт. Opel Astra — 6 194 шт. Audi A4 — 6 153 шт. Audi A6 — 5 645 шт. BMW 3 Series — 4 650 шт. Skoda Fabia — 4 226 шт. Toyota Avensis — 4 073 шт. Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт. BMW 5 Series — 3 532 шт. Nissan Qashqai — 3 379 шт. BMW X5 — 3 040 шт. Volkswagen Tiguan — 2 459 шт. Volkswagen Touareg — 2 431 шт.

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в украине во время войны установили новый рекорд.