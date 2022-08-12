Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину в 2022 году (статистика)
Во время войны импорт авто из США в Украину практический остановился, поэтому подавляющее большинство машин с пробегом в 2022 году пригнаны из Европы. Наибольшим спросом пользуются немецкие модели.
Импорт б/у авто в Украину стремительно растет, даже несмотря на войну. С января по июль в нашу страну ввезли 278,6 тыс. авто с пробегом – это лучший результат с 1997 года. Такую статистику приводит Институт исследований авторынка.
Подавляющее большинство подержанных легковых машин (202,8 тыс. или 72,8%) ввезли с апреля по июнь – во время действия бесплатной растаможки. Примечательно, что перепродали за это время только 30,3 тыс. автомобилей.
Война, конечно, внесла свои коррективы – после 24 февраля импорт авто из США фактически прекратился и большинство машин пригнали из Европы. Это отобразилось и на структуре рынка – самыми популярными стали именно европейские марки и модели.
ТОП-10 самых популярных автобрендов на вторичном рынке
- Volkswagen – 19,3%
- Renault – 8,7%
- Opel – 7,3%
- Ford – 7%
- Skoda – 6,5%
- Audi – 6,3%
- BMW – 5,4%
- Mercedes-Benz – 4,8%
- Nissan – 3,8%
- Hyundai – 3,4%
Наибольшим спросом пользуются модели немецкого производства. Среди ТОП-20 лидеров их больше половины.Важно
Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год
- Volkswagen Passat — 16 216 шт.
- Volkswagen Golf — 14 801 шт.
- Skoda Octavia — 10 913 шт.
- Renault Megane — 8 463 шт.
- Renault Scenic — 7 505 шт.
- Ford Focus — 6 746 шт.
- Volkswagen Touran — 6 625 шт.
- Opel Zafira — 6 357 шт.
- Opel Astra — 6 194 шт.
- Audi A4 — 6 153 шт.
- Audi A6 — 5 645 шт.
- BMW 3 Series — 4 650 шт.
- Skoda Fabia — 4 226 шт.
- Toyota Avensis — 4 073 шт.
- Mercedes-Benz E-Class — 3 539 шт.
- BMW 5 Series — 3 532 шт.
- Nissan Qashqai — 3 379 шт.
- BMW X5 — 3 040 шт.
- Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
- Volkswagen Touareg — 2 431 шт.
Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в украине во время войны установили новый рекорд.