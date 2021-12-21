Украинские умельцы скрестили Запорожец и Porsche: у автомобиля 500 сил (видео)

ЗАЗ-968М получил турбомотор и теперь способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 6 с. Дизайн автомобиля не изменился.

В Житомире появился очень нестандартный ЗАЗ-968М. С виду это обычный Запорожец, но на самом деле перед нами – волк в овечьей шкуре. Видео про тюнинг ЗАЗ опубликовали на Youtube-канале "Джипы-монстры".

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[ + – ] Салон полностью переставили с Porsche Boxster Фото: скриншот/youtube

От ЗАЗ-968 у автомобиля остался, по сути, лишь кузов. Дело в том, что вся техническая начинка взята у старого Porsche Boxtser. Задача оказалась весьма сложной, ведь у автомобилей разные размеры и компоновка, но житомирские мастера с ней справились.

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Хотя доработанный Запорожец ничего не выдает – разве что клиренс несколько уменьшен и бамперы несколько иные. Также установлены увеличенные колесные диски.

[ + – ] С виду мало что выдает нестандартный автомобиль Фото: скриншот/youtube

А вот салон практически полностью перенесен с Porsche Boxtser. Руль, передняя панель, щиток приборов и кресла позаимствованы у немецкого спорткара.

[ + – ] Скрестить ЗАЗ и Porsche оказалось нелегко

Двигатель Porsche Boxtser доработан и дополнен турбонаддувом – теперь оппозитная шестерка развивает около 500 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 с и теперь на светофоре Запорожец может расправиться с многими спортивными моделями.

Ранее Фокус рассказывал о впечатляющем внедорожном Запорожце. Он полноприводной и с двигателем от "Газели".