Украинские умельцы скрестили Запорожец и Porsche: у автомобиля 500 сил (видео)
ЗАЗ-968М получил турбомотор и теперь способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 6 с. Дизайн автомобиля не изменился.
В Житомире появился очень нестандартный ЗАЗ-968М. С виду это обычный Запорожец, но на самом деле перед нами – волк в овечьей шкуре. Видео про тюнинг ЗАЗ опубликовали на Youtube-канале "Джипы-монстры".
От ЗАЗ-968 у автомобиля остался, по сути, лишь кузов. Дело в том, что вся техническая начинка взята у старого Porsche Boxtser. Задача оказалась весьма сложной, ведь у автомобилей разные размеры и компоновка, но житомирские мастера с ней справились.Важно
Хотя доработанный Запорожец ничего не выдает – разве что клиренс несколько уменьшен и бамперы несколько иные. Также установлены увеличенные колесные диски.
А вот салон практически полностью перенесен с Porsche Boxtser. Руль, передняя панель, щиток приборов и кресла позаимствованы у немецкого спорткара.
Двигатель Porsche Boxtser доработан и дополнен турбонаддувом – теперь оппозитная шестерка развивает около 500 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 с и теперь на светофоре Запорожец может расправиться с многими спортивными моделями.
Ранее Фокус рассказывал о впечатляющем внедорожном Запорожце. Он полноприводной и с двигателем от "Газели".