Українські умільці схрестили Запорожець та Porsche: в автомобіля 500 сил (відео)

ЗАЗ-968М отримав турбомотор і тепер здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 6 с. Дизайн автомобіля не змінився.

У Житомирі з'явився нестандартний ЗАЗ-968М. На вигляд це звичайний Запорожець, але насправді перед нами – вовк в овечій шкурі. Відео про тюнінг ЗАЗ опублікували на Youtube-каналі "Джипи-монстри".

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[ + – ] Салон повністю переставили з Porsche Boxster Фото: скриншот/youtube

Від ЗАЗ-968 в автомобіля залишився лише кузов. Справа в тому, що вся технічна начинка взята у старого Porsche Boxtser. Завдання виявилося дуже складним, адже в автомобілів різні розміри та компонування, але житомирські майстри з ним впоралися.

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Хоча доопрацьований Запорожець нічого не видає – хіба що кліренс дещо зменшений та бампери дещо інші. Також встановлені збільшені колісні диски.

[ + – ] На вигляд мало що видає нестандартний автомобіль Фото: скриншот/youtube

А ось салон практично повністю перенесений із Porsche Boxtser. Кермо, передня панель, щиток приладів та крісла запозичені в німецького спорткара.

[ + – ] Схрестити ЗАЗ та Porsche виявилося нелегко

Двигун Porsche Boxtser доопрацьований та доповнений турбонаддувом – тепер опозитна шістка розвиває близько 500 к. с. Розгін до 100 км/год займає менше ніж 6 с і тепер на світлофорі Запорожець може розправитися з багатьма спортивними моделями.

Раніше Фокус розповідав про приголомшливий позашляховий Запорожець. Він повнопривідний і з двигуном від "Газелі".