Volkswagen может отказаться от одной из самых популярных своих моделей: названа причина

Компактный Volkswagen Polo остается популярным и массовым, однако в условиях новых эко-норм его выпуск может стать нерентабельным.

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В Volkswagen рассматривают возможность отказа от модели Polo. Массовый хэтчбек В-класса могут снять с производства до 2025 года. Об этом стало известно изданию Autocar.

Нынешний Volkswagen Polo – довольно успешная модель и спрос на нее остается довольно высоким. Однако вскоре производство хэтчбека может стать нерентабельным.

[ + – ] С 1975 года выпущено свыше 15 миллионов Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Всему виной строгие эко-нормы Евро-7, которые должны вступить с 2025 года. СЕО Volkswagen Томас Шефер заявил, что они сделают бензиновые и дизельные автомобили дороже примерно на 3000-5000 евро – необходимо будет установить недешевое оборудование.

Больше всего от введения Евро-7 пострадают именно недорогие модели вроде Volkswagen Polo, ведь для них такая прибавка в цене будет более ощутимой, чем для более дорогих авто. К слову, по этой же причине снимают с производства и Ford Fiesta.

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К тому же, на цену авто повлияет внедрение новых стандартов безопасности. По словам Томаса Шефера, на данный момент ведутся расчеты рентабельности разработки нового Volkswagen Polo и в скором времени будет принято остаточное решение относительно судьбы модели.

Polo – одна из самых массовых моделей Volkswagen. С 1975 года выпущено свыше 15 миллионов авто шести поколений.

Ранее Фокус сообщал, что у Volkswagen Polo 2023 появилась новая начальная версия стоимостью $15 000.

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