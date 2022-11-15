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Авто

Солидно и недорого: Volkswagen Polo 2023 получил бюджетную версию за $15 000 (фото)

Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новый Фолькваген Поло
Фото: Volkswagen | Для удешевления авто отказались от диодной оптики и литых дисков

Volkswagen Polo Track продают без диодной оптики или виртуальной панели приборов, но его оснащение включает кондиционер и ESP. Хэтчбек комплектуют 84-сильным бензиновым двигателем и механической КПП.

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Линейку Volkswagen Polo 2023 пополнила новая начальная версия Track. Бюджетный хэтчбек В-класса поступает в продажу по цене от 15 000 долларов и будет предназначен, в первую очередь, для развивающихся стран. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новый Фолькваген Поло Fullscreen
Хэтчбек оснащают исключительно 1,0-литровым 84-сильным бензиновым мотором
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Track сохраняет знакомый солидный дизайн и отличается от других версий модели лишь деталями. У него особая решетка радиатора, а часть деталей бамперов не окрашены. Для удешевления авто отказались от светодиодной передней оптики и установили 15-дюймовые стальные диски с колпаками.

Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новый Фолькваген Поло Fullscreen
У Volkswagen Polo Track аналоговые приборы и нет сенсорного дисплея
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Polo Track сохраняет знакомую компоновку, но материалы отделки здесь попроще. Кроме того, у хэтчбека нет сенсорного дисплея, а вместо виртуальной панели приборов установлены привычные циферблаты.

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Тем не менее, комплектация Volkswagen Polo Track не такая уж и бедная. Она включает центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистему с управлением кнопками на руле, кондиционер, Bluetooth, два USB-порта. Также предусмотрены 4 подушки безопасности и система стабилизации ESP.

Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новый Фолькваген Поло Fullscreen
В салоне упростили отделку
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Track доступен только с 1,0-литровым 84-сильным бензиновым двигателем. Хэтчбек оснащают исключительно 5-ступенчатой механической КПП.

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