Солидно и недорого: Volkswagen Polo 2023 получил бюджетную версию за $15 000 (фото)

Volkswagen Polo Track продают без диодной оптики или виртуальной панели приборов, но его оснащение включает кондиционер и ESP. Хэтчбек комплектуют 84-сильным бензиновым двигателем и механической КПП.

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Линейку Volkswagen Polo 2023 пополнила новая начальная версия Track. Бюджетный хэтчбек В-класса поступает в продажу по цене от 15 000 долларов и будет предназначен, в первую очередь, для развивающихся стран. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

[ + – ] Хэтчбек оснащают исключительно 1,0-литровым 84-сильным бензиновым мотором Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Track сохраняет знакомый солидный дизайн и отличается от других версий модели лишь деталями. У него особая решетка радиатора, а часть деталей бамперов не окрашены. Для удешевления авто отказались от светодиодной передней оптики и установили 15-дюймовые стальные диски с колпаками.

[ + – ] У Volkswagen Polo Track аналоговые приборы и нет сенсорного дисплея Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Polo Track сохраняет знакомую компоновку, но материалы отделки здесь попроще. Кроме того, у хэтчбека нет сенсорного дисплея, а вместо виртуальной панели приборов установлены привычные циферблаты.

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Тем не менее, комплектация Volkswagen Polo Track не такая уж и бедная. Она включает центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистему с управлением кнопками на руле, кондиционер, Bluetooth, два USB-порта. Также предусмотрены 4 подушки безопасности и система стабилизации ESP.

[ + – ] В салоне упростили отделку Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Track доступен только с 1,0-литровым 84-сильным бензиновым двигателем. Хэтчбек оснащают исключительно 5-ступенчатой механической КПП.

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