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Солідно та недорого: Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000 (фото)

Новий Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новий Фолькваген Поло
Фото: Volkswagen | Для здешевлення авто відмовилися від діодної оптики та литих дисків

Volkswagen Polo Track продають без діодної оптики чи віртуальної панелі приладів, але його оснащення враховує кондиціонер та ESP. Хетчбек комплектують 84-сильним бензиновим двигуном і механічною КПП.

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Лінійку Volkswagen Polo 2023 доповнила нова початкова версія Track. Бюджетний хетчбек В-класу надходить у продаж за ціною від 15 000 доларів і буде призначений, насамперед, для країн, що розвиваються. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Новий Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новий Фолькваген Поло Fullscreen
Хетчбек оснащують виключно 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo Track зберігає знайомий солідний дизайн і відрізняється від інших версій моделі лише деталями. У нього особлива решітка радіатора, а частина деталей бамперів не пофарбовані. Для здешевлення авто відмовилися від світлодіодної передньої оптики та встановили 15-дюймові сталеві диски з ковпаками.

Новий Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новий Фолькваген Поло Fullscreen
Volkswagen Polo Track має аналогові прилади і не має сенсорного дисплея
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Polo Track зберігає знайоме компонування, але матеріали обробки тут простіші. Крім того, хетчбек не має сенсорного дисплея, а замість віртуальної панелі приладів встановлені звичні циферблати.

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Тим не менш, комплектація Volkswagen Polo Track не така вже й бідна. Вона враховує центральний замок, електросклопідйомники, аудіосистему з керуванням кнопками на кермі, кондиціонер, Bluetooth, два USB-порти. Також передбачені 4 подушки безпеки та система стабілізації ESP.

Новий Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Track, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo, новий Фолькваген Поло Fullscreen
У салоні спростили обробку
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo Track доступний лише з 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном. Хетчбек оснащують виключно 5-ступінчастою механічною КПП.

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