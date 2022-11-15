Солідно та недорого: Volkswagen Polo 2023 отримав бюджетну версію за $15 000 (фото)

Volkswagen Polo Track продають без діодної оптики чи віртуальної панелі приладів, але його оснащення враховує кондиціонер та ESP. Хетчбек комплектують 84-сильним бензиновим двигуном і механічною КПП.

Related video

Лінійку Volkswagen Polo 2023 доповнила нова початкова версія Track. Бюджетний хетчбек В-класу надходить у продаж за ціною від 15 000 доларів і буде призначений, насамперед, для країн, що розвиваються. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

[ + – ] Хетчбек оснащують виключно 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo Track зберігає знайомий солідний дизайн і відрізняється від інших версій моделі лише деталями. У нього особлива решітка радіатора, а частина деталей бамперів не пофарбовані. Для здешевлення авто відмовилися від світлодіодної передньої оптики та встановили 15-дюймові сталеві диски з ковпаками.

[ + – ] Volkswagen Polo Track має аналогові прилади і не має сенсорного дисплея Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Polo Track зберігає знайоме компонування, але матеріали обробки тут простіші. Крім того, хетчбек не має сенсорного дисплея, а замість віртуальної панелі приладів встановлені звичні циферблати.

Важливо

Volkswagen розробляє інноваційний електрокар з ГБО та запасом ходу 2000 км

Тим не менш, комплектація Volkswagen Polo Track не така вже й бідна. Вона враховує центральний замок, електросклопідйомники, аудіосистему з керуванням кнопками на кермі, кондиціонер, Bluetooth, два USB-порти. Також передбачені 4 подушки безпеки та система стабілізації ESP.

[ + – ] У салоні спростили обробку Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo Track доступний лише з 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном. Хетчбек оснащують виключно 5-ступінчастою механічною КПП.

Раніше Фокус розповідав про новий Volkswagen Tiguan 2023. Кросовер третього покоління зміниться зовні й отримає гібридні версії.