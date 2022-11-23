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Renault презентовали мощный и экономичный кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км (фото)

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Фото: Renault | Renault Austral оснастили 200-сильной гибридной установкой

Топовый Renault Austral получил 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 200 л. с.

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Линейку Renault Austral 2023 пополнила гибридная модификация E-Tech. Кроссовер уже поступил в продажу в Европе по цене от 38 198 евро Подробности авто раскрыли на официальном сайте французской марки.

Новый Renault Austral E-Tech оснащен 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет 200 л. с., то есть это самая мощная версия модели.

Renault Austral 2023, Renault Austral, новый Renault Austral, кроссовер Renault, гибрид Renault Austral Fullscreen
Кроссовер расходует 4,6 л/100 км в смешанном цикле
Фото: Renault

Вместе с тем, гибрид Renault Austral расходует всего 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Также кроссовер может проехать несколько километров на электротяге со скоростью до 130 км/ч.

Авто оснастили 7-ступенчатой роботизированной КПП. Как и все Renault Austral, гибрид является переднеприводным.

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Напомним, что кроссовер Renault Austral является преемником модели Kadjar. У 4,5-метрового авто элегантный дизайн с плавными линиями кузова и изогнутыми фарами.

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Центральный дисплей повернут к водителю
Фото: Renault

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата, повернутый к водителю. Задние сиденья авто получили горизонтальную регулировку, а объем багажника составляет 500-1520 л.

Среди доступных для опций Renault Austral 2023 есть проекция на лобовое стекло, матричные фары, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что у Renault Austral должна появиться удлиненная семиместная модификация.

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