Renault презентовали мощный и экономичный кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км (фото)

Топовый Renault Austral получил 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 200 л. с.

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Линейку Renault Austral 2023 пополнила гибридная модификация E-Tech. Кроссовер уже поступил в продажу в Европе по цене от 38 198 евро Подробности авто раскрыли на официальном сайте французской марки.

Новый Renault Austral E-Tech оснащен 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет 200 л. с., то есть это самая мощная версия модели.

[ + – ] Кроссовер расходует 4,6 л/100 км в смешанном цикле Фото: Renault

Вместе с тем, гибрид Renault Austral расходует всего 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Также кроссовер может проехать несколько километров на электротяге со скоростью до 130 км/ч.

Авто оснастили 7-ступенчатой роботизированной КПП. Как и все Renault Austral, гибрид является переднеприводным.

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Напомним, что кроссовер Renault Austral является преемником модели Kadjar. У 4,5-метрового авто элегантный дизайн с плавными линиями кузова и изогнутыми фарами.

[ + – ] Центральный дисплей повернут к водителю Фото: Renault

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата, повернутый к водителю. Задние сиденья авто получили горизонтальную регулировку, а объем багажника составляет 500-1520 л.

Среди доступных для опций Renault Austral 2023 есть проекция на лобовое стекло, матричные фары, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что у Renault Austral должна появиться удлиненная семиместная модификация.

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