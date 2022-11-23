Renault презентували потужний та економічний кросовер із витратою 4,6 л на 100 км (фото)

Топовий Renault Austral отримав 1,2-літровий бензиновий турбодвигун і два електромотори. Сумарна потужність силової установки складає 200 к. с.

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Лінійку Renault Austral 2023 доповнила гібридна модифікація E-Tech. Кросовер вже надійшов у продаж у Європі за ціною від 38 198 євро Подробиці авто розкрили на офіційному сайті французької марки.

Новий Renault Austral E-Tech оснащений 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном та двома електромоторами. Сумарна віддача силової установки складає 200 к. с., тобто це найпотужніша версія моделі.

[ + – ] Кросовер витрачає 4,6 л/100 км у змішаному циклі Фото: Renault

Разом з тим гібрид Renault Austral витрачає лише 4,6 л/100 км у змішаному циклі. Також кросовер може проїхати кілька кілометрів на електротязі зі швидкістю до 130 км/год.

Автомобілі оснастили 7-ступінчастою роботизованою КПП. Як і всі Renault Austral, гібрид є передньопривідним.

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Нагадаємо, що кросовер Renault Austral є наступником моделі Kadjar. У 4,5-метрового авто елегантний дизайн із плавними лініями кузова та вигнутими фарами.

[ + – ] Центральний дисплей повернуто до водія Фото: Renault

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий тачскрин портретного формату, повернутий до водія. Задні сидіння авто отримали горизонтальне регулювання, а об'єм багажника складає 500-1520 л.

Серед доступних для опцій Renault Austral 2023 є проєкція на лобове скло, матричні фари, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що у Renault Austral має з'явитися видовжена семимісна модифікація.

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