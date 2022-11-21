Honda показала розкішний мінівен із витратою 6,2 л на 100 км (фото)

Honda Odyssey Elite Edition отримав телевізор, а його задні сидіння доповнені електроприводом, вентиляцією та масажем. Салон мінівена оброблений шкірою та деревом.

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Лінійку Honda Odyssey 2023 розширила топова розкішна версія Elite Edition. Вона надійде в продаж до кінця нинішнього року за ціною від $61 800 — майже вдвічі дорожче за базовий Odyssey. Про це повідомляє сайт Autohome.

На вигляд нова Honda Odyssey Elite Edition відрізняється від стандартного мінівена тільки дизайном решітки радіатора. Навіть колісні диски залишилися стандартними 17-дюймовими.

[ + – ] Honda Odyssey Elite Edition доступна лише в гібридному виконанні Фото: Honda

Основні зміни відбулися всередині. В обробці салону використали шкіруйта дерево. Мінівен Honda став чотиримісним, хоча решта версій моделі розрахована на 7 або 8 осіб.

Ззаду тепер встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією, масажем і висувними підставками для відпочинку ніг. Пасажири другого ряду відокремлені перегородкою, до якої прикріплений 19-дюймовий телевізор.

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Комплектація Honda Odyssey Elite Edition включає електропривод зсувних дверей, люк, тризонний клімат-контроль, бездротовк зарядку для смартфонів.

[ + – ] Ззаду встановлені два окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Honda

Нова Honda Odyssey Elite Edition запропонована виключно в гібридній версії. Бензинова 2,0-літрова четвірка й електромотор сумарно розвивають 215 к.с. Великий мінівен у середньому витрачає всього 6,2 л/100 км.

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