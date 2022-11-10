Стриманий дизайн і багате оснащення: представлена нова Honda Accord 2023 (відео)

Honda Accord підросла в розмірах, а її дизайн став суворішим і лаконічнішим. Седан зі старту запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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Дизайн Honda Accord 2023

Седан Honda Accord виконаний у новому фірмовому стилі та став соліднішим і стриманішим на вигляд. Передня частина виконана в дусі молодшої Honda Civic і кросовера CR-V: широка радіаторна решітка поєднується з довгастими світлодіодними фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] Седан виріс у розмірах і побудований на новій платформі Фото: Honda

У Honda CR-V та Civic запозичена і платформа Accord. Седан дещо виріс у розмірах порівняно з попередником.

Габарити Honda Accord 2023

довжина — 4 971 мм;

ширина — 1 862 мм;

висота — 1 450 мм;

колісна база — 2 830 мм.

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Салон Honda Accord 2023

Усередині також відчувається вплив Honda Civic — переважають суворі горизонтальні лінії. Седан отримав віртуальну панель приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Accord став просторішим усередині та має найбільший у класі багажник об'ємом 473 л.

[ + – ] У салоні переважають горизонтальні поверхні Фото: Honda

Базова комплектація EX розширена і тепер враховує двозонний клімат-контроль, електропривід сидіння водія, підігрів передніх крісел і люк.

Топовий варіант Touring додає шкіряне оздоблення, проєкцію на лобове скло, бездротову зарядку для смартфонів, акустику Bose з 12 динаміками, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь.

[ + – ] На вибір запропонують бензинову та гібридну версії моделі Фото: Honda

Нова Honda Accord, характеристики

Седан Honda оснащують знайомим 1,5-літровим турбомотором на 192 к. с. і 204-сильною гібридною установкою, а ось 2,0-літрову турбочетвірку більше не пропонують. Усі версії укомплектовані безступінчастим варіатором CVT.

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