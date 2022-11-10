Сдержанный дизайн и богатое оснащение: представлена новая Honda Accord 2023 (видео)
Honda Accord подросла в размерах, а ее дизайн стал более строгим и лаконичным. Седан со старта предложат в бензиновой и гибридной версиях.
В США презентована новая Honda Accord одиннадцатого поколения. Семейный седан D-класса поступит в продажу с начала 2023 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.
Дизайн Honda Accord 2023
Седан Honda Accord выполнен в новом фирменном стиле и стал солиднее и сдержаннее на вид. Передняя часть выполнена в духе младшей Honda Civic и кроссовера CR-V: широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми светодиодными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.
У Honda CR-V и Civic позаимствована и платформа Accord. Седан несколько подрос в размерах по сравнению с предшественником.
Габариты Honda Accord 2023
- Длина – 4971 мм
- Ширина – 1862 мм
- Высота – 1450 мм
- Колесная база – 2830 мм
Салон Honda Accord 2023
Внутри также чувствуется влияние Honda Civic – преобладают строгие горизонтальные линии. Седан получил виртуальную панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Accord стал просторнее внутри и обладает самым большим в классе багажником объемом 473 л.
Базовая комплектация EX расширена и теперь включает двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, подогрев передних кресел и люк.
Топовый вариант Touring добавляет кожанную отделку, проекцию на лобовое стекло, беспроводную зарядку для смартфонов, акустику Bose с 12 динамиками, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.
Новая Honda Accord, характеристики
Седан Honda оснащают знакомым 1,5-литровым турбомотором на 192 л. с. и 204-сильной гибридной установкой, а вот 2,0-литровую турбочетверку больше не предлагают. Все версии укомплектованы бесступенчатым вариатором CVT.
Ранее Фокус рассказывал, что Honda презентовала свой флагманский кроссовер Pilot нового поколения.
Также мы писали про самый дешевый кроссовер Honda. Это компактная модель для молодежи.