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Сдержанный дизайн и богатое оснащение: представлена новая Honda Accord 2023 (видео)

Хонда Аккорд 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, Honda Accord 2023, новая Хонда Аккорд
Фото: Honda | Широкая решетка радиатора и продолговатые фары — черты нового стиля Honda

Honda Accord подросла в размерах, а ее дизайн стал более строгим и лаконичным. Седан со старта предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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Дизайн Honda Accord 2023

Седан Honda Accord выполнен в новом фирменном стиле и стал солиднее и сдержаннее на вид. Передняя часть выполнена в духе младшей Honda Civic и кроссовера CR-V: широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми светодиодными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Хонда Аккорд 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, Honda Accord 2023, новая Хонда Аккорд Fullscreen
Седан подрос в размерах и построен на новой платформе
Фото: Honda

У Honda CR-V и Civic позаимствована и платформа Accord. Седан несколько подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Габариты Honda Accord 2023

  • Длина – 4971 мм
  • Ширина – 1862 мм
  • Высота – 1450 мм
  • Колесная база – 2830 мм
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Салон Honda Accord 2023

Внутри также чувствуется влияние Honda Civic – преобладают строгие горизонтальные линии. Седан получил виртуальную панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Accord стал просторнее внутри и обладает самым большим в классе багажником объемом 473 л.

Хонда Аккорд 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, Honda Accord 2023, новая Хонда Аккорд Fullscreen
В салоне преобладают горизонтальные поверхности
Фото: Honda

Базовая комплектация EX расширена и теперь включает двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, подогрев передних кресел и люк.

Топовый вариант Touring добавляет кожанную отделку, проекцию на лобовое стекло, беспроводную зарядку для смартфонов, акустику Bose с 12 динамиками, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.

Хонда Аккорд 2023, Honda Accord, новая Honda Accord, Honda Accord 2023, новая Хонда Аккорд Fullscreen
На выбор предложат бензиновую и гибридную версии модели
Фото: Honda

Новая Honda Accord, характеристики

Седан Honda оснащают знакомым 1,5-литровым турбомотором на 192 л. с. и 204-сильной гибридной установкой, а вот 2,0-литровую турбочетверку больше не предлагают. Все версии укомплектованы бесступенчатым вариатором CVT.

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