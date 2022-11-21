Honda показала роскошный минивэн с расходом 6,2 л на 100 км (фото)

Honda Odyssey Elite Edition получил телевизор, а его задние сиденья дополнены электроприводом, вентиляцией и массажем. Салон минивэна отделан кожей и деревом.

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Линейку Honda Odyssey 2023 расширила топовая роскошная версия Elite Edition. Она поступит в продажу до конца нынешнего года по цене от $61 800 – почти вдвое дороже базового Odyssey. Об этом сообщает сайт Autohome.

С виду новая Honda Odyssey Elite Edition отличается от стандартного минивэна только дизайном решетки радиатора. Даже колесные диски остались стандартными 17-дюймовыми.

[ + – ] Honda Odyssey Elite Edition доступна только в гибридном исполнении Фото: Honda

Основные изменения произошли внутри. В отделке салона использованы кожа и дерево. Минивэн Honda стал четырехместным, хотя остальные версии модели рассчитаны на 7 или 8 человек.

Сзади теперь установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией, массажем и выдвижными подставками для отдыха ног. Пассажиры второго ряда отделены перегородкой, к которой прикреплен 19-дюймовый телевизор.

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Комплектация Honda Odyssey Elite Edition также включает электропривод сдвижных дверей, люк, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом и массажем Фото: Honda

Новая Honda Odyssey Elite Edition предложена исключительно в гибридной версии. Бензиновая 2,0-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 215 л. с. Большой минивэн в среднем расходует всего 6,2 л/100 км.

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