Кросовер Lexus RX отримав яскравий заводський тюнінг (фото)

Lexus RX F-Sport отримав аеродинамічний обвіс і нові колісні диски. Кросоверу доопрацювали підвіску та підвищили жорсткість кузова.

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Лінійку Lexus RX 2023 поповнила нова спортивна версія. Преміальний кросовер доопрацювали у підрозділі Toyota Racing Development (TRD). Про це повідомляє сайт Carscoops.

За основу взяли кросовер Lexus RX у виконанні F-Sport. Він отримав виражений аеродинамічний обвіс, що візуально занижує авто. Крім того, з'явилися спойлер на даху та задній дифузор, з якого виглядають чотири вихлопні труби.

[ + – ] Кросовер отримав обвіс та ексклюзивні колісні диски Фото: Toyota

Обвіс можна замовити в колір кузова або контрастним чорним. Також запропоновані нові колісні диски діаметром 20 або 21 дюйм із шинами Michelin Pilot Sport 4 SUV.

Тюнінг Lexus RX 2023 не обмежується змінами дизайну. Розпорки під капотом та в багажнику підвищили жорсткість кузова. Крім того, встановлені спортивні амортизатори, що покращують керованість авто та підвищують комфорт.

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Тюнінг-пакет для Lexus RX від TRD вже запропонований в Японії і доступний за 792 000 єн ($5 600), ще 1 мільйон єн ($7 100) коштують колісні диски. Також є можливість придбати елементи пакета окремо.

[ + – ] Спойлер на даху збільшений у розмірах Фото: Toyota

Новий Lexus RX F-Sport пропонують у кількох варіантах за потужністю. Топова версія оснащена 371-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 6 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus RX також отримав спеціальну версію від Adidas. Її присвятили фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди".

Також ми писали, що в підрозділі TRD допрацювали новий гібрид Toyota Prius 2023.