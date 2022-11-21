Альтернатива кросоверу: Toyota показала недорогий позашляховий мінівен (фото)

Мінівен Toyota Innova поєднує просторий салон із високим кліренсом як у кросовера. Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

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Toyota презентувала нове покоління Innova. Позашляховий мінівен надійде у продаж за ціною від 26 600 до 29 100 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] У мінівена тепер несучий кузов Фото: Toyota

Toyota Kijang Innova Zenix (саме так тепер звучить повна назва моделі) кардинально змінилася. Якщо авто минулого покоління було рамним, то тепер у мінівена несучий кузов. Він побудований на подовженій платформі TNGA-С від Toyota Prius та Corolla і трохи підріс у розмірах.

[ + – ] Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях Фото: Toyota

Габарити Toyota Innova 2023:

довжина — 4 755 мм;

ширина — 1 850 мм;

висота — 1 795 мм;

колісна база — 2 850 мм;

кліренс — 185 мм.

Дизайн мінівена виконаний у дусі кросовера Toyota Highlander. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари та мускулисті розширені крила.

[ + – ] Базова комплектація враховує 9,0-дюймовий тачскрін Фото: Toyota

У салоні Toyota Innova 2023 переважають рубані поверхні. Нахилену центральну панель увінчує великий 9,0-дюймовий сенсорний дисплей. Як і раніше, мінівен Toyota доступний у версіях на 7 і 8 місць.

Базова комплектація Toyota Innova враховує кондиціонер, парктронік і камеру заднього виду. У топовій версії є цифрова панель приладів, тризонний клімат-контроль, панорамний дах, планшети для задніх пасажирів, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

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На вибір запропоновано 2,0-літровий 173-сильний бензиновий двигун і гібридну установку потужністю 186 к. с. У першому випадку пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, у другому — варіатор. Привід у мінівена виключно передній.

[ + – ] Запропоновано версії моделі на 7 та 8 місць Фото: Toyota

Toyota планує серйозно розширити географію Innova. Якщо раніше модель була доступна лише в Південно-Східній Азії, то тепер її запропонують у більшій кількості країн.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала недорогий електрокросовер для молоді з цікавим дизайном.

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