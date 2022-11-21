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Альтернатива кросоверу: Toyota показала недорогий позашляховий мінівен (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Innova відрізняється мускулистим дизайном із розширеними крилами

Мінівен Toyota Innova поєднує просторий салон із високим кліренсом як у кросовера. Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

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Toyota презентувала нове покоління Innova. Позашляховий мінівен надійде у продаж за ціною від 26 600 до 29 100 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Toyota Innova, Toyota Innova 2023, нова Toyota Innova, Toyota Kijang Innova Zenix, мінівен Toyota Fullscreen
У мінівена тепер несучий кузов
Фото: Toyota

Toyota Kijang Innova Zenix (саме так тепер звучить повна назва моделі) кардинально змінилася. Якщо авто минулого покоління було рамним, то тепер у мінівена несучий кузов. Він побудований на подовженій платформі TNGA-С від Toyota Prius та Corolla і трохи підріс у розмірах.

Toyota Innova, Toyota Innova 2023, нова Toyota Innova, Toyota Kijang Innova Zenix, мінівен Toyota Fullscreen
Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях
Фото: Toyota

Габарити Toyota Innova 2023:

  • довжина — 4 755 мм;
  • ширина — 1 850 мм;
  • висота — 1 795 мм;
  • колісна база — 2 850 мм;
  • кліренс — 185 мм.

Дизайн мінівена виконаний у дусі кросовера Toyota Highlander. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари та мускулисті розширені крила.

Toyota Innova, Toyota Innova 2023, нова Toyota Innova, Toyota Kijang Innova Zenix, мінівен Toyota Fullscreen
Базова комплектація враховує 9,0-дюймовий тачскрін
Фото: Toyota

У салоні Toyota Innova 2023 переважають рубані поверхні. Нахилену центральну панель увінчує великий 9,0-дюймовий сенсорний дисплей. Як і раніше, мінівен Toyota доступний у версіях на 7 і 8 місць.

Базова комплектація Toyota Innova враховує кондиціонер, парктронік і камеру заднього виду. У топовій версії є цифрова панель приладів, тризонний клімат-контроль, панорамний дах, планшети для задніх пасажирів, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

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На вибір запропоновано 2,0-літровий 173-сильний бензиновий двигун і гібридну установку потужністю 186 к. с. У першому випадку пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, у другому — варіатор. Привід у мінівена виключно передній.

Toyota Innova, Toyota Innova 2023, нова Toyota Innova, Toyota Kijang Innova Zenix, мінівен Toyota Fullscreen
Запропоновано версії моделі на 7 та 8 місць
Фото: Toyota

Toyota планує серйозно розширити географію Innova. Якщо раніше модель була доступна лише в Південно-Східній Азії, то тепер її запропонують у більшій кількості країн.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала недорогий електрокросовер для молоді з цікавим дизайном.

Також ми писали, що Honda створила розкішний мінівен преміум-класу.