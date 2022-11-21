Альтернатива кроссоверу: Toyota показала недорогой внедорожный минивэн (фото)
Минивэн Toyota Innova сочетает просторный салон с высоким клиренсом как у кроссовера. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.
Toyota презентовала новое поколение модели Innova. Внедорожный минивэн поступит в продажу по цене от 26 600 до 29 100 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Toyota Kijang Innova Zenix (именно так теперь звучит полное название модели) кардинально изменилась. Если авто прошлого поколения было рамным, то теперь у минивэна несущий кузов. Он построен на удлиненной платформе TNGA-С от Toyota Prius и Corolla и немного подрос в размерах.
Габариты Toyota Innova 2023:
- Длина – 4755 мм
- Ширина – 1850 мм
- Высота – 1795 мм
- Колесная база – 2850 мм
- Клиренс – 185 мм
Дизайн минивэна выполнен в духе кроссовера Toyota Highlander. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары и мускулистые расширенные крылья.
В салоне Toyota Innova 2023 преобладают рубленные поверхности. Наклоненную центральную панель венчает большой 9,0-дюймовый сенсорный дисплей. Как и прежде, минивэн Toyota доступен в версиях на 7 и 8 мест.
Базовая комплектация Toyota Innova включает кондиционер, парктроник и камеру заднего вида. В топовой версии есть цифровая панель приборов, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, планшеты для задних пассажиров, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.Важно
На выбор предложены 2,0-литровый 173-сильный бензиновый двигатель и гибридная установка мощностью 186 л. с. В первом случает предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП, во втором – вариатор. Привод у минивэна исключительно передний.
Toyota планирует серьезно расширить географию Innova. Если ранее модель была доступна только в Юго-Восточной Азии, то теперь ее предложат в большем количестве стран.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала недорогой электрокроссовер для молодежи с интересным дизайном.
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