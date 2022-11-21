Альтернатива кроссоверу: Toyota показала недорогой внедорожный минивэн (фото)

Минивэн Toyota Innova сочетает просторный салон с высоким клиренсом как у кроссовера. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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Toyota презентовала новое поколение модели Innova. Внедорожный минивэн поступит в продажу по цене от 26 600 до 29 100 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] У минивэна теперь несущий кузов Фото: Toyota

Toyota Kijang Innova Zenix (именно так теперь звучит полное название модели) кардинально изменилась. Если авто прошлого поколения было рамным, то теперь у минивэна несущий кузов. Он построен на удлиненной платформе TNGA-С от Toyota Prius и Corolla и немного подрос в размерах.

[ + – ] Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях Фото: Toyota

Габариты Toyota Innova 2023:

Длина – 4755 мм

Ширина – 1850 мм

Высота – 1795 мм

Колесная база – 2850 мм

Клиренс – 185 мм

Дизайн минивэна выполнен в духе кроссовера Toyota Highlander. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары и мускулистые расширенные крылья.

[ + – ] Базовая комплектация включает 9,0-дюймовый тачскрин Фото: Toyota

В салоне Toyota Innova 2023 преобладают рубленные поверхности. Наклоненную центральную панель венчает большой 9,0-дюймовый сенсорный дисплей. Как и прежде, минивэн Toyota доступен в версиях на 7 и 8 мест.

Базовая комплектация Toyota Innova включает кондиционер, парктроник и камеру заднего вида. В топовой версии есть цифровая панель приборов, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, планшеты для задних пассажиров, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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На выбор предложены 2,0-литровый 173-сильный бензиновый двигатель и гибридная установка мощностью 186 л. с. В первом случает предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП, во втором – вариатор. Привод у минивэна исключительно передний.

[ + – ] Предложены версии модели на 7 и 8 мест Фото: Toyota

Toyota планирует серьезно расширить географию Innova. Если ранее модель была доступна только в Юго-Восточной Азии, то теперь ее предложат в большем количестве стран.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала недорогой электрокроссовер для молодежи с интересным дизайном.

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