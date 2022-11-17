Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер для молодежи (видео)

Концептуальный электрокроссовер Toyota bZ Compact SUV вскоре станет серийным. У него выразительный дизайн, а мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом.

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На автошоу в Лос-Анджелесе презентовали концепт-кар Toyota bZ Compact SUV. Он является предвестником небольшого и доступного электрокроссовера – информацию подтвердил вице-президент японского концерна Дэвид Крайст. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Toyota.

[ + – ] Электрокар отличается ярким стремительным дизайном Фото: Toyota

Новая Toyota bZ Compact SUV отличается привлекательным динамичным дизайном. У электрокара покатая крыша, наклоненное заднее стекло, высокая оконная линия и мускулистые расширенные крылья. Тоненькие изогнутые фары выполнены в духе электрического седана Toyota bZ3, а ручки задних дверей спрятаны в стойках.

[ + – ] Кроссовер получил оригинальный руль Фото: Toyota

В салоне обращает на себя внимание необычный трапециевидный руль. Электромобиль Toyota bZ Compact SUV получил небольшую виртуальную панель приборов и крупный изогнутый тачскрин мультимедиа. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

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Кроссовер Toyota также дополнен искусственным интеллектом. Виртуальный "помощник" Юи предоставляет водителю и пассажирам важную информацию посредством звуковых сообщений и изменения подсветки салона.

Характеристики Toyota bZ Compact SUV пока не раскрывают. Ожидается, что кроссовер получит силовую установку от старшей Toyota bz4X. Это значит, что предложат версии мощностью 204 и 218 л. с. с запасом хода около 450 км.

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